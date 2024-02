SDP:n Pia Hiltunen: Uskonnon opetuksen tulee siirtyä nykyaikaan!

SDP:n Lauri Lyly: Hallitus on tilanteen syy ja seuraus 1.2.2024 09:46:49 EET | Tiedote

Suomen hallitus on omatoimisesti aiheuttanut umpisolmun työmarkkinoilla. Hallitus on asettunut työmarkkinaosapuoleksi työnantajan tilalle ja samalla väittää neuvotteluille olevan vielä aitoa tilaa vaatimalla saman tasoisia leikkauksia kuin se itse tekee. Hallitus on yksipuolisilla toimillaan itse syypää lakkoihin. Nyt olisi normaali työrauhatilanne työmarkkinoilla, koska sopimukset päättyvät pääosin vasta syksyllä. Hallituksen toimin neuvottelutilannetta vinoutetaan työnantajien suuntaan - samalla tavoin kuin jos jääkiekossa otettaisiin työntekijöiltä maalivahti pois ja sitten kehotetaan pelaamaan tasapuolisesti.