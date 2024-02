Editkilpailussa 2023 palkitaan aikakausmedia-alan parhaat tekijät ja toteutukset – tuomaristossa 44 alansa huippua!

Ilmoittautuminen Editkilpailuun on nyt auki – Vuoden digi -sarja on vuoden 2023 uutuus 4.12.2023 09:01:00 EET | Tiedote

Aikakausmedian järjestämässä Editkilpailussa on yhteensä 16 sarjaa. Mukana on yksi kokonaan uusi sarja ja yksi toivottu paluumuuttaja. Ilmoittautuminen Editkilpailuun on nyt käynnissä!