Uutuuskirjassa on 100 kiehtovaa juttua kuninkaallisista

Kuka Ranskan kuningas luuli olevansa lasia? Mikä traaginen kirous vainosi Nepalin kuningassukua? Kuka oli Yhdysvaltojen keisari Norton? Mitkä ovat Japanin mystiset kruununkalleudet, joita kukaan ei ole nähnyt?

100 kiehtovaa juttua kuninkaallisista esittelee sata mielenkiintoista ja lyhyttä tositarinaa kuninkaallisista kautta historian. Mukana on monenlaisia kertomuksia ympäri maailmaa: niin mysteerejä ja tragedioita kuin koomisia ja hellyttäviä sattumuksiakin.



Miska Suoniemi on vuonna 2008 syntynyt esikoiskirjailija Tampereelta. Hän on harrastanut kirjoittamista tavoitteellisesti jo vuosia. Häntä kiinnostavat historia, yhteiskunnalliset aiheet ja urheilu.

