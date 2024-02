Teatterikorkeakoulun kevään esitykset vievät ruotsinlaivalle ja koulukotiin

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa saa 10.2. ensi-iltansa uutta musiikkiteatteria edustava Homo Line, joka perustuu kuvataiteilija Edith Hammarin samannimiseen sarjakuva-albumiin.

”Esitys kertoo koti-ikävästä: siitä, miltä tuntuu jäädä luuppiin eri ulottuvuuksien ja paikkojen väliin; siitä, kun on melkein mahdotonta enää asettua paikoilleen”, kertoo ruotsinkielisen näyttelijäntaiteen professori Aune Kallinen, joka on ohjannut ja dramatisoinut esityksen.

Matka Ruotsiin on pitkään symboloinut suomalaisilla seksuaalivähemmistöille mahdollisuutta omannäköiseen elämään. Koti-ikävä ei kuitenkaan hellitä eikä Tukholma ole täydellinen. Gentrifikaatiota ja väkivallan uhkaa ei pääse pakoon – ei Tukholmassa eikä Helsingissä. Esityksessä ollaan Homo Line Glorylla, jossa eri ulottuvuuksien väleihin aukeaa erilaisia outoja ja ihania reikiä, joiden läpi voi nähdä häivähdyksiä monenlaisista utopioista.

Ruotsinkielisessä esityksessä esiintyvät kolmannen vuoden näyttelijäopiskelijat.

Selviytymiskamppailu koulukodissa

Toinen alkukevään esityksistä näyttää, millaisena suomalainen lastensuojelujärjestelmä näyttäytyy sen kohteena olevan nuoren näkökulmasta. Männistön koti – yksi pelastui -esitys perustuu osin sen käsikirjoittaneen ja ohjanneen Ismael Peuran omiin kokemuksiin lastensuojelun asiakkaana ja koulukodin asukkaana.

”Esitys kuvaa kolmen huostaanotetun nuoren selviytymiskamppailua koulukodissa ja nostaa esiin kriittisiä kysymyksiä järjestelmän toimivuudesta, eettisyydestä ja resursseista”, Peura sanoo.

Esityksen ensi-ilta on 6.3. ja se on osa Teatterikorkeakoulun ja Q-teatterin yhteistyötä. Esitys on ohjaamista opiskelevan Ismael Peuran taiteellinen opinnäytetyö.

Uutta näytelmäkirjallisuutta

Muita alkukevään esityksiä ovat esimerkiksi useita Teatterikorkeakoulun koulutusohjelmia yhdistävän Materiaalista esitykseksi -kurssin työt, joissa käsitellään muun muassa arkea normalisoidun väkivallan keskellä (Nimby) ja lukiolaisten kapinaa (Kärsimys ja ekstaasi).

Huhtikuussa tulevat ensi-iltaan Kandiprojektit. Esitykset pohjautuvat dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen opiskelijoiden uunituoreisiin teksteihin. Tänä keväänä niissä käsitellään esimerkiksi Teatterikorkeakoulun ylipolitisoitunutta ilmapiiriä 1970-luvulla (Tiikeriooppera), avaruusseikkailua (Space X) ja perhesuhteita (Sex on the beach – Perhedraama).

Huhtikuussa saa ensi-iltansa myös Horace McCoyn romaaniin Ammutaanhan hevosiakin perustuva esitys Maratontanssit, joka on näyttelijätaiteen koulutusohjelman ja Helsingin Kaupunginteatterin yhteistuotanto.

Teatterikorkeakoulun kauden ohjelmisto löytyy kootusti Taideyliopiston verkkosivuilta. Kaikkia yliopiston yleisötapahtumia voi selailla tapahtumakalenterissa.