Salossa järjestetään ainutlaatuinen Avantoralli-tapahtuma 17.-18.2.

Avantoralli on kaikenikäisten tapahtuma, jossa keskeisenä teemana on kylmäuinti. Useat yleiset saunat ovat auki pidennetyin aukioloajoin. Avantouinti on suosittu talviharrastus ja Salossa on monia erilaisia talviuintipaikkoja, joissa tätä valtavan suosittua harrastusta voi toteuttaa. Pinta-alaltaan laajassa Salossa on monia luonnonvesistöjä; meri, jokia ja järviä, joissa on mahdollisuus toteuttaa monenlaisia vesiliikuntalajeja.

Saunat lämpiävät meren äärellä Kokkilassa ja Mathildedalissa, järvien rannoilla Varvojärvellä, Naarjärvellä, Kruusilassa ja Kiikalassa sekä lähteen äärellä Teijolla ja lammen rannalla Märynumella. Saunan ja avannon lisäksi monessa saunakohteessa on myynnissä makkaraa ja mehua ja onpa jossakin tarjolla livemusiikkiakin.

Katso avantosaunojen ohjelma ja aukioloajat: https://tapahtumat.salo.fi/avantoralli/

Huomio! Saunoissa saattaa esiintyä ruuhkaa, mutta tule rennolla mielellä saunomaan, niin sopu sijaa antaa.

Saunamaksut avantopaikoissa 5-12 euroa. Mukaan tarvitset pyyhkeen ja uimapuvun. Pipo ja avantokengät tai villasukat suositeltavia, mutta ei välttämättömiä.

Tervetuloa Saloon - jäätävään tunnelmaan!

Salon kaupunki on yhteistyössä tapahtuman toteuttamisessa.

Lisätietoja:

Karolina Blom

tapahtumakoordinaattori

Salon kaupunki

050 471 3173

karolina.blom@salo.fi