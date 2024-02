SDP:n Juha Viitala: Hallitus on tulehduttanut Suomen työmarkkinat

- Ymmärtääkö hallitus palkansaajien aidon huolen tulevasta? Orpo-Purran hallitus on tiiviillä yhteistyöllä työnantajajärjestöjen kanssa ajanut palkansaajien työehtoja heikentäviä uudistuksia ja johtanut maan työmarkkinat rajuun vastakkainasetteluun. Hallitus on päättänyt sekaantua työmarkkinaneuvotteluihin yksipuolisesti työnantajajärjestöjä suosivalla politiikalla, joka näkyy laajoina työehtojen heikennyksinä. Loppuviikon laajat lakot ovat hallituksen itsepäisen politiikan aikaansaannos, hallitus on aloittamassa riidan, jonka laajuutta ja vaikutuksia se tuskin itse tietää, toteaa SDP:n kansanedustaja Juha Viitala.