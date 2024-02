SDP:n Pia Hiltunen: Työmarkkinauudistukset vaativat yhteistyötä

Suomi on pysähtynyt oikeutetusti lakkoon hallituspuolueiden ajaman sanelupolitiikan seurauksena. Samalla kritiikkiä on tullut siitä, että poliittiset lakot tulisi kieltää. Puhutaan, että lakot aiheuttavat merkittäviä taloudellisia haittoja ja ihmisiä on jopa syytetty lakkoon osallistumisesta.

- Olen huolissani hallituksen ajamista työelämäheikennyksistä, joiden seuraukset osuvat ennen kaikkea nuoriin ihmisiin. Hallituksen heikennykset näkyvät ihmisten arjessa muun muassa ensimmäisen sairaslomapäivän palkattomuutena, ansiosidonnaisen työttömyysturvan heikentymisenä ja aikuiskoulutustuen lakkauttamisella. Ihmiset ovat oikeutetusti huolissaan toimeentulostaan ja arjen toimivuudesta, joiden puolustaminen on tässä tilanteessa tärkeää, Pia Hiltunen sanoo.

- Toimet, joilla hallitus horjuttaa nyt työmarkkinoita eivät luo vakautta ja uskoa ihmisten arkeen eivätkä edistä talouskasvua tai tasapainota taloutta. Työmarkkinoita tulee kehittää yhteistyössä sopien, työnantajan ja työntekijän asemasta huolehtien, Hiltunen jatkaa.

Samaan aikaan Hiltunen kritisoi hallitusta naisvaltaisten alojen laiminlyömisestä. Hänen mielestään hallituksen politiikka vie naisvaltaiset alat palkkakuoppaan.

- Olen aidosti huolissani siitä, mihin naisvaltaisten alojen palkat liikkuvat, jos palkkoja korotetaan vasta silloin, kun vienti vetää. Tämän lisäksi hallitus aikoo pidentää myös työssäoloehtoa 6 kuukaudesta 12 kuukauteen. Sen seurauksena esimerkiksi vastavalmistunut opettaja jää lukuvuoden töiden jälkeen työttömyysturvan ulkopuolelle, joka tarkoittaa valtavaa tulonmenetystä, vaikka olisi tehnyt saman työn kuin muut kollegat, Hiltunen muistuttaa.

Loppuun Hiltunen haluaa muistuttaa, että hallitus aikoo kerätä pohjoismaisesta työmarkkinamallista pelkät rusinat pullasta.

- Norjassa alipalkkaus on kriminalisoitu tekemällä siitä palkkarikos, Ruotsissa työntekijöillä on työehtojen tulkintaoikeus ja Tanskassa työttömyysturva on huomattavasti parempi kuin meillä. Kaikissa maissa on pyritty löytämään tasapaino työmarkkinoiden joustavuuden ja turvan välille. Suomessa tätä ollaan nyt horjuttamassa heikentämällä sekä työsuhteen turvaa että sosiaaliturvaa samaan aikaan, Hiltunen päättää.