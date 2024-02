Tuulia Hakola-Uusitalo VATT:n tutkimusjohtajaksi

Valtiotieteen tohtori Tuulia Hakola-Uusitalo on nimitetty Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n vakituiseksi johtavaksi tutkijaksi 1.4.2024 alkaen ja määrätty hoitamaan seuraavan viiden vuoden ajan VATT:n tutkimusjohtajan tehtävää. Hän on hoitanut tehtävää määräaikaisesti jo alkaen lokakuusta 2023.

Tutkimusjohtaja Hakola-Uusitalo vastaa VATT:n noin 40 tutkijaa työllistävän tutkimusyksikön toiminnasta ja kehittämisestä.

”On hienoa jatkaa töitä yhdessä vattilaisten kanssa. Pääsen kehittämään VATT:ia ja sen taloustieteellistä tutkimusta, joka on omalla alallaan Suomen huippua. Täällä on todella osaavia ja kunnianhimoisia tutkijoita. Näen VATT:ssa valtavasti potentiaalia. Tutkijamme suhtautuvat taloustieteen tekemiseen intohimoisesti ja haluavat varmistaa, että tutkimustuloksemme kestävät kritiikin”, Tuulia Hakola-Uusitalo sanoo.

Hakola-Uusitalo on tehnyt pitkän uran taloustieteilijänä ja valtion virkamiehenä sekä toiminut monipuolisesti johtotehtävissä. Valtiotieteen tohtoriksi hän väitteli Helsingin yliopistossa kansantaloustieteestä vuonna 2002. Hänen väitöskirjansa koski taloudellisten kannustimien vaikutusta eläkkeelle siirtymisen ajankohtaan.

Pääosa Hakola-Uusitalon työurasta on suuntautunut suomalaisen vaikutusarvioinnin kehittämiseen valtionhallinnossa. Ennen nykyistä tehtäväänsä Hakola-Uusitalo on työskennellyt muun muassa tutkimusjohtajana Kilpailu- ja kuluttajavirastossa (2019–2023), rakenneyksikön päällikkönä valtiovarainministeriössä (2007–2019) sekä johtavana ekonomistina Eläketurvakeskuksessa (2003–2007). Hän on työskennellyt tutkijana myös VATT:ssa (1998–2001).

VATT:n tutkimustoiminta on nykyisin erityisesti keskittynyt rakenteellisten uudistusten taloudellisten vaikutusten jälkikäteisarviointiin. VATT:n tutkimus edustaa mikrotaloustieteellistä tutkimusta, jota tehdään erilaisten laajojen aineistojen avulla, joita VATT saa käyttöönsä lähinnä Tilastokeskuksen kautta.

Hakola-Uusitalon mukaan VATT on perinteisesti ollut vahva esimerkiksi sellaisten uudistusten arvioinnissa, jotka liittyvät verotuksen, sosiaaliturvan ja koulutuksen vaikutuksiin työmarkkinoilla.

”Talous asettaa puitteet lähes kaikelle. VATT:n tutkimat teemat ovat kauttaaltaan sellaisia, jotka tuottavat informaatiota seuraavien uudistusten valmisteluun, minkä lisäksi ne kiinnostavat myös suurta yleisöä. Millainen vaikutus oli esimerkiksi jonkin sosiaalietuuden rajaamisella, entä polttoaine- tai alkoholiverotuksen muutoksella? Erityisesti haluan edistää sitä, että VATT:n tutkimustulokset tulevat mahdollisimman hyvään käyttöön ja auttavat meitä kohti tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja parempaa yhteiskuntaa”, sanoo Hakola-Uusitalo.

VATT:lla on tällä hetkellä viisi tutkimusteemaa, jotka ovat julkiset palvelut ja paikallinen julkistalous, energia, ilmasto-, ja ympäristöpolitiikka, yritystoiminnan verotus ja sääntely, työmarkkinat ja koulutus sekä sosiaaliturva, verotus ja tulonjako.

Tutkimusjohtajan työnsä ohella Hakola-Uusitalo aikoo jatkaa myös oman tutkimustyönsä tekemistä.

”Tutkimuksissa olen kaikkiruokainen, kunhan näen tutkimuksen potentiaaliset hyödyt yhteiskunnan kehittämiseen ja voin allekirjoittaa sen, että työ on uskottavaa ja tuottaa siten lisäarvoa. Viime aikoina olen itse kiinnostunut myös kysymyksistä, jotka liittyvät koko Suomen talouden kehitykseen laajemmin. Esimerkiksi korona-aika oli talouspolitiikassa valtavan mielenkiintoinen ajanjakso, ja siitä on syytä kerätä opit nykyistä paremmin talteen.”