348 haki opiskelemaan vanginvartijaksi – hakujen lisääminen sai hyvän vastaanoton

Haku vankilan vartijaksi pätevöittävään rikosseuraamusalan tutkintokoulutukseen on järjestetty perinteisesti tammi-helmikuussa. Vuonna 2023 järjestettiin ensimmäisestä kertaa 35 vuoteen toinenkin kaikille avoin haku elokuussa. Hakijamäärä oli juuri päättyneessä haussa hieman suurempi kuin neljä kuukautta aiemmin ja korkein sitten vuoden 2008, jolloin hakijoita oli 432.

Etenkin sosiaalisen median merkitys mielenkiinnon herättäjänä on hakijakyselyn perusteella lisääntynyt viime vuosina; lähes puolet saa tiedon rikosseuraamusalan koulutuksesta somen kautta. Hakijoissa on vuosittain paljon myös Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) sisäisiä hakijoita eli määräaikaisessa vartijan virassa ilman alan koulutusta jo työskenteleviä. Heille järjestettiin jo vuonna 2022 kaksi hakumahdollisuutta koulutukseen. Juuri päättyneessä haussa sisäisiä hakijoita oli 51. Vuositasolla Risessä jo työskentelevien hakijoiden määrä on hieman kasvanut, kuten myös hakeminen vankilassa töissä olevien tuttavien suositusten perusteella.

Koulutukseen valitaan pääsykokeilla 60 opiskelijaa



Rikosseuraamusalan tutkintokoulutuksen pääsykokeet alkavat kuntokokeella, johon kutsutaan kaikki Risessä jo työskentelevät hakijat sekä muista hakijoista kaikki hakukriteerit täyttävät. Kuntokokeen hyväksytysti suorittaneista 120 parasta pääsee kokeen pisteiden perusteella soveltuvuusarviointiin. Pääsykokeiden perusteella koulutukseen valituille tehdään vielä Suojelupoliisin perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

Koulutukseen valittavien 60 henkilön opinnot alkavat syyskuussa 2024. Koulutus kestään enintään 16 kuukautta. Opintoihin sisältyy 10 kuukautta palkallista työssäoppimista vankilassa sekä lähiopintoja pääasiassa Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa (RSKK) Vantaan Tikkurilassa.

Seuraava haku rikosseuraamusalan tutkintokoulutukseen järjestetään elokuussa 2024. Tarkempi ajankohta julkaistaan myöhemmin osoitteessa RSKK.fi.

