Itiksen Symppis muuttaa uusiin tiloihin huhtikuussa

Sopivien tilojen löytäminen on ollut vaikeaa. Nyt, kun tilat ovat löytyneet, kaupunki aloittaa välittömästi keskustelun alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa. Viestimme näistä tilaisuuksista erikseen, kun ajankohdat ovat selvillä.

Kajaaninlinnantien tilat ovat Symppiksen käytössä noin 2 vuotta. Tänä aikana Symppikselle etsitään idästä pysyvät tilat.

”Kun ottaa huomioon palvelun luonteen, on erittäin tärkeätä käydä keskustelua avoimesti ja läpinäkyvästi alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa turvallisuusnäkökulmista ja kaikista asioista, jotka herättävät huolta”, korostaa Helsingin asumis-, kriisi- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen.

Rakennuksen ja pihan muutostyöt alkavat pian. Rakennuksen läheisyydessä toimii päiväkoti Puotila ja hieman kauempana Itäkeskuksen peruskoulu. Tämä asettaa erityisvaatimuksia tilojen suunnittelulle ja turvallisuuden varmistamiselle.

”Muutostöissä huolehditaan siitä, että Symppiksen ja päiväkodin sisäänkäynnit ovat eri puolilla aluetta ja niiden pihat erotetaan kokonaan toisistaan aidalla. Näköyhteyttä ei pihojen välillä enää sen jälkeen ole”, kertoo asiakaspäällikkö Heidi Nielsen kaupunkiympäristön toimialalta.

Symppis tulee olemaan auki arkisin kello 10-15 ja paikalla on koko aukioloajan vartija. Ympäristö- ja naapurustotyöllä varmistamme alueen turvallisuutta ja siisteyttä. Nimeämme naapurustotyöhön Symppiksen työntekijöitä, joihin naapuruston edustajien on helppo ottaa tarvittaessa yhteyttä.

Monipuolisia palveluja päihdeongelmista kärsiville

Symppis on tarkoitettu asiakkaille, jolla on päihdeongelmia. Symppiksessä tarjotaan haavoittuvassa asemassa oleville asiakkaille terveys- ja sosiaalineuvontaa ja tarvittaessa ohjausta muihin palveluihin.

Palvelu on lakisääteistä ja Helsingin on järjestettävä palvelua alueella esiintyvän tarpeen mukaisesti. Itiksen Symppis toimi vuoden 2023 loppuun asti Itäkeskuksessa Turunlinnantiellä. Vuokrasopimuksen päätyttyä Symppikselle ei heti löytynyt uusia tiloja. Itäkeskuksen asiakkaille tarjottiin palveluja liikkuvasta yksiköstä ja Kontulan Symppiksestä. Muutos on aiheuttanut Kontulan Symppiksen asiakasmäärien merkittävän lisääntymisen, eikä se ole pysyvänä ratkaisuna siten riittävä.

Symppiksestä asiakkaat saavat puhtaita käyttövälineitä ja heille tarjotaan turvallisen pistämisen ohjeita. Siellä on mahdollista tehdä myös esimerkiksi HIV- ja hepatiittipikatestejä ja saada rokotuksia. Lääkäri on paikalla päiväkeskuksessa viikoittain.

Päiväkeskuksessa asiakkaat voivat käyttää tietokonetta ja saada apua esimerkiksi toimeentuloon ja työllistymiseen liittyvissä asioissa.

Tarjolla on myös puuroa, kahvia ja leipää. Asiakkaat voivat tulla Symppikseen myös ihan vaan levähtämään tai vaihtamaan kuulumisia työntekijöiden, vertaistukijoiden ja muiden asiakkaiden kanssa.

Helsingissä on Symppis Itäkeskuksen lisäksi Kontulassa ja Sörnäisissä. Lisäksi liikkuva terveysneuvontapiste tarjoaa palveluja eri puolilla kaupunkia. Liikkuvan terveysneuvonnan aikataulu ja pysäkit löytyvät kaupungin verkkosivuilta.

