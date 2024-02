Tuoreesti rakkaudesta S&S:n kevään esikoisromaaneissa

Emilia Karjula: Kuningatar Mab, ilmestynyt 16.1.

Julia tapasi Paulin ensi kertaa Pyyhenaisen syntymäpäivillä, ja oli alusta asti selvää, että Paulilla on muitakin naisia. Julia toivoo silti, että Paul jättäisi Pyyhenaisen hänen vuokseen, muttei uskalla kertoa toiveestaan. He sopivat, että Juliakin tapailee muita, vaikka oikeasti hän haluaisi vain, että Paul olisi yksin hänen.

Myös mahtava keijujen kuningatar on kuitenkin iskenyt silmänsä Juliaan. Konferenssimatkalla Julia tapaa pienikokoisen ja ruskeasilmäisen naisen, joka kutsuu luokseen ja juottaa Julialle makeaa simaa. Se saa hänen päänsä pyörälle, ja siksi hänestä tuntuu vain luonnolliselta, kun hän kotiin palattuaan kohtaa naisen uudelleen omassa kaupungissaan. Syntyy erikoinen kolmiodraama, joka saa Julian epäilemään itseään yhä pahemmin.

Sanna Hirvonen: Margit, ilmestynyt 14.2.

Eletään kuuminta nousukautta, ja Ulla Romu on matkalla huipulle. Hän on ponnistanut pikkupaikkakunnalta Helsinkiin mainostoimiston harjoittelijaksi, cocktailien ja katkarapujen ääreen. Kun hän kohtaa Valintatalossa Margitin, jolla on leveä selkä ja isot kädet, häneltä ei puutu enää mitään. Täydellinen onni on tässä.

Sitten Suomen talous sukeltaa, ja asiat joutuvat vapaaseen pudotukseen. Ullan ja Margitin kodissakin jokin on toisin. On kuin asunnon ilmanpaine olisi muuttunut.

Samaan aikaan Ninni rakastuu Louvressa metsästyksen jumalatar Artemikseen. Hän haluaisi jumalattaren omakseen. Niinpä hänen maailmansa järisee, kun hän kohtaa yliopistolla lihaksi tulleen Artemiksen. Se on meant to be.

Emilia Karjula (s. 1980) asuu Turussa ja on kotoisin Kiikasta. Hän on opiskellut Turun yliopistossa folkloristiikkaa, kulttuurihistoriaa, naistutkimusta ja luovaa kirjoittamista ja väitellyt Jyväskylän yliopiston kirjoittamisen oppiaineessa. Tieteellisten tekstien lisäksi Karjula on julkaissut novelleja antologioissa ja kirjallisuuslehdissä ja toimittanut kaksi kirjoittamisen oppikirjaa. Hän on opettanut luovaa ja tieteellistä kirjoittamista useissa oppilaitoksissa ja toimii tällä hetkellä kirjoittamisen yliopistonopettajana Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Sanna Hirvonen (s. 1976) on helsinkiläinen museoammattilainen, joka kirjoittaa työssään nykytaiteesta suurelle yleisölle. Hän on koulutukseltaan taidehistorioitsija ja muotoilija. Proosan aiheina häntä kiehtovat 1900-luvun lopun arki, tavarat ja tilat sekä ihmisten pinnanalaiset halut ja haaveet.