Yhä useampi valitsee nyt Avoimen työttömyyskassan

Kassan vaihtaminen on helppoa

Valtaosa toisista työttömyyskassoista siirtyvistä jäsenistä valtuuttaa A-kassan hoitamaan eron edelliseen kassaan eli kassan vaihtaminen on vaivatonta. Avoin työttömyyskassa tekee yhteistyötä yli kymmenen ammattiliiton kanssa, mutta kassaan voi kuulua myös ilman liiton jäsenyyttä. Usean ammattiliiton jäsenmaksuun sisältyy myös A-kassan jäsenyys. Avoimena kassana A-kassaan voi kuitenkin liittyä miltä tahansa alalta.

Tammikuun aikana kassajäsenyyden on YTK-kassasta vaihtanut A-kassan lähes kolme kertaa suurempi määrä, kuin A-kassasta on siirrytty YTK-kassaan. Jo joulukuun aikana liikenne oli samansuuntaista ja 2023 lähes yli puolet enemmän siirtyi YTK-kassasta A-kassaan, kuin A-kassasta YTK-kassaan.

Kassa on turvana lomautuksen tai työttömyyden varalle

Loppuvuodesta 2023 A-kassan teettämän tutkimuksen mukaan yhä useampi kokee kassajäsenyyden tuovan mielenrauhaa. Tähän varmasti vaikuttaa yleinen työelämän epävarmuuden lisääntyminen, jolloin työttömyyskassasta halutaan taloudellista turvaa työttömyyden tai lomautuksen varalle. Valtaosa A-kassan jäsenistä kuuluu myös ammattiliittoon, josta saa turvaa työelämän muihin tilanteisiin. Avoin työttömyyskassa on myös kysynyt jäsentensä näkemyksiä työllisyystilanteestaan. Omasta työtilanteestaan huolestuneita oli 2024 tammikuussa 24 prosenttia, kun syyskuussa 2023 huolestuneiden osuus oli 19 prosenttia.