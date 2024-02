Poliittisten lakkojen jatkamisella vaarannetaan yritysten toiminta Suomessa – "On selviä viitteitä siitä, että lomautukset tulevat lakkojen takia lisääntymään"

– Ei voi kuin ihmetellä ammattiliittojen toimintaa. Kemianteollisuuden yrityksille on tulossa lakoista iso lasku, työntekijöille ja toimihenkilöille on tulossa lakkopäivistä ansionmenetyksiä ja työntekijöille lisäksi alalla olleesta 3,5 viikon ylityökiellosta ansionmenetyksiä, sanoo Kemianteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Minna Etu-Seppälä.



Kaiken lisäksi poliittiset työtaistelutoimet ovat jo nyt laajemmat kuin silloin, kun toimialalla on käyty työehtosopimusneuvotteluja, jolloin työntekijät ja toimihenkilöt ovat tavoitelleet jäsenilleen parempia etuja tai suurempia palkankorotuksia. Ammattiliittojen puheet siitä, että yritykset eivät ole lakkojen kohteena, vaan maan hallitus, on ollut jo pidempään lähinnä sanahelinää.



Työrauhalainsäädännön uudistaminen on parhaillaan vireillä, samoin kuin poliittisten lakkojen rajaaminen 24:ään tuntiin. Myös kansalaisaloite poliittisten lakkojen kieltämiseksi Saksan tapaan kokonaan on vireillä.



– Harvemmin on tätä selkeämpää näyttöä saatavissa lainsäätäjälle muutosten tueksi, kuin mitä nyt ammattiliitot urakalla hankkivat. Kemianteollisuus ry pitää tärkeänä, että maan hallituksen keskeiset työlainsäädäntöuudistukset viedään maaliin ja työlainsäädäntö, erityisesti työrauhalainsäädäntö, saatetaan 2000-luvulle, sanoo Etu-Seppälä.



Kemianteollisuuden yritykset ilmoittivat jo joulukuussa heikentyneistä suhdannenäkymistään. Tilauskantatiedot olivat huonoimmat sitten vuoden 2010. Lisäksi yritykset totesivat, että markkinatilanne on vaikea ja näkymät keväälle 2024 huonot. Joka neljännes yrityksistä ennakoi lomautuksia seuraavan kuuden kuukauden aikana.



– Kemianteollisuuden jäsenyritykset ovat olleet pitkään vakaita työllistäjä Suomessa. On kuitenkin selvää, että poliittisten lakkojen jatkamisella vaarannetaan yritysten toiminta Suomessa. Useat kemianteollisuuden yritykset ovat osa kansainvälisiä konserneja, joissa arvioidaan jatkuvasti toimintojen sijaintimaata ja investointeja. On myös selviä viitteitä siitä, että lomautukset tulevat lakkojen takia lisääntymään. Ammattiliitot leikkivät jäsentensä työpaikoilla – siihen olisi hyvä herätä. Ja tämä ei ole sanahelinää, päättää Etu-Seppälä.