SDP:n Jani Kokko: Häkkäsen kommentti reservistä ajattelematon!

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) on julkisesti pohtinut selvittävänsä keinoja, miten reservistä eroaminen ei olisi enää jatkossa mahdollista. Häkkänen on sanonut tänään, että hän näkee reservistä lähtemisen pienenä ongelmana, jonka taustasyyt pitää selvittää. Kansanedustaja Jani Kokko (sd.) näkee, että Häkkäsen kommentti reservistä on ollut ajattelematon. Varsinkin kun suomalaisilla on muutenkin erittäin korkea maanpuolustustahto.

- MTS-kyselyn mukaan Suomessa on todella korkea maanpuolustustahto. Ministeri Häkkäsen lausunto antaa asiasta kuitenkin hyvin päinvastaisen ja virheellisen kuvan. Jokainen suomalainen on jo nyt maanpuolustusvelvollinen ja pystyy palvelemaan isänmaata myös tätä kautta, vaikka ei olisi suoraan reservissä, kansanedustaja Jani Kokko muistuttaa.

YLE uutisoi tänään, kuinka puolustusministeri Häkkäsen lausunto on aiheuttanut ihmisten massaliikehdinnän reservistä siviiliin. Tammikuussa hakemuksia reservistä siviiliin oli yhteensä 250, kun helmikuun ensimmäisinä päivinä hakemuksia oli tullut jo yli 200.

- Kahdessa päivässä reservistä erosi lähes yhtä paljon ihmisiä kuin tammikuussa yhteensä. Tämä osoittaa kuinka haitallisia seurauksia ministerin harkitsemattomilla lausunnoilla voi olla. Toivoisikin, että tämänkaltaisia avauksia mietitään vakavuudella, eikä heitellä ajattelemattomasti, Kokko päättää.