Olympiapurjehdus: Purjelautailun MM-kisat päätökseen - "Nälkä tästä jää"

Suomalaisten osalta iQFoilien MM-kilpailut päättyivät tänään perjantaina Lanzarotella. Jakob Eklund on 41. miesten kokonaistuloksissa, naisista Aleksandra Blinnikka on 66. ja Sofia Hämäläinen 82. Kilpailut jatkuvat vielä huomenna kymmenen parhaan mitalilähdössä.

- Tavoite täyttyi, eli tulos oli parempi edellisiin kisoihin nähden. Vaikka kisa ei ollut erityisen hyvä, se ei ollut huonokaan. Nälkä tästä jää, Jakob Eklund kertoo.

Naisissa Aleksandra Blinnikka ja Sofia Hämäläinen purjehtivat hopeafinaaleissa.

- Kisa meni aika penkin alle. Satutin itseni toisena kisapäivänä, mikä oli myös henkinen kolaus. Sain kuitenkin itseni koottua ja yritin tehdä parhaani, mutta tuli paljon virheitä, Aleksandra Blinnikka kommentoi.

MM-kilpailuista jaettiin Euroopan maanosapaikka miehissä Tanskalle ja naisissa Saksalle. Viimeiset viisi iQFoilien maapaikkaa Pariisiin jaetaan huhtikuussa Ranskan olympiaviikolla.

Ranskan olympiaviikolla, eli Last Chance -regatassa taistelu maapaikoista tulee olemaan tiukkaa. Jakob Eklund on purjehtinut edeltävät neljä arvokisaa maapaikkasijan tuntumassa. Suomen olympiajoukkueissa ei ole aikaisemmin ollut miespuolista purjelautailijaa. Naisissa Suomea on aikaisemmin edustanut Minna Aalto (1996 & 2000) ja Lontoon hopeamitalisti Tuuli Petäjä-Sirén (2008-2020).

Julkaisuvapaita kuvia löytyy maajoukkueen kuvapankista.

