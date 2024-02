Suomen Yrittäjät palkitsi vuoden paikallisyhdistykset ja toimialajärjestön

Suomen Yrittäjien parhaat paikallisyhdistykset palkittiin perjantaina 2. helmikuuta yrittäjäjärjestön Vaikuttajafoorumissa Vierumäellä. Palkinnot jaettiin neljässä sarjassa jäsenmäärän mukaan (1–99, 100–200, 201–499 sekä yli 500 jäsenyritystä). Suomen Yrittäjillä on kaikkiaan 372 paikallisyhdistystä ja 60 toimialajärjestöä, joiden joukosta voittajat valittiin.

Parikkalan Yrittäjät

Alle sadan jäsenyrityksen parhaana yhdistyksenä palkittiin Parikkalan Yrittäjät Etelä-Karjalasta. Parikkalan Yrittäjät on onnistunut kasvattamaan jäsenmääräänsä muuttuneesta toimintaympäristöstä huolimatta, toiminta on vetänyt puoleensa nuoria ja tekemiseen on haettu puhtia myös paikallisyhdistysyhteistyöstä. Parikkalan Yrittäjien toimintakulttuuri liputtaa vahvasti yhteistyön ja järjestön yhteisten arvojen puolesta yrittäjien parhaaksi.

Kempeleen Yrittäjät

100–200 jäsenyrityksen yhdistyksistä parhaana palkittiin Kempeleen Yrittäjät Pohjois-Pohjanmaalta. Yhdistyksen toiminta on ottanut vahvan kasvuspurtin, joka on onnistunut laadukkaalla jäsenpalvelulla niin tapahtumien, viestinnän kuin vaikuttamisenkin osalta. Hallitustyöskentely on tehokkaasti johdettua, ja rakentava yhteistyö on myös tämän yhdistyksen toimintaperiaate.

Nokian Yrittäjät

201–499 jäsenyrityksen yhdistyksistä parhaana palkittiin Nokian Yrittäjät Pirkanmaalta. Nokian Yrittäjät on tehnyt jo pitkään erinomaista työtä jäsenkokemuksen parantamiseksi, ja tulokset ovat nähtävissä positiivisena jäsenkehityksenä. Hallitustyöskentelyssä hyödynnetään sen jäsenten osaaminen ja verkostot tehokkaasti, yhteistyötä tehdään laajasti eri toimijoiden kanssa, kuntavaikuttaminen on tuloksellista sekä tapahtumatarjonta laajaa ja monipuolista. Yhdistyksellä on omat toimitilat, mikä tarjoaa tilaisuuden yrittäjille kohdata toisiaan, verkostoitua ja edistää liiketoimintaa.

Helsingin Yrittäjät – Etelä-Helsinki

Suurimpien eli vähintään 500 jäsenyrityksen yhdistysten sarjassa palkittiin parhaana Helsingin Yrittäjät – Etelä-Helsingin Yrittäjät. Yhdistys on onnistunut rakentamaan esimerkillisesti polun, jossa nuorista yrittäjistä kasvetaan yhdistyksen hallituksen aktiiveiksi. Esimerkkinä todettakoon, että hallituksen jäsenistä kahdeksan yhdeksästä osallistui Porin Yrittäjäpäiville. Yhdistyksen vahvuuksiin kuuluvat monipuoliset tapahtumat, laadukas viestintä sekä vahva vaikuttaminen kansanedustajiin ja kuntapäättäjiin.

Sailab – MedTech Finland

Vuoden toimialajärjestönä palkittiin Sailab – MedTech Finland Oy. Terveysteknologiayritysten toimialajärjestö edustaa järjestön sisällä poikkeuksellista toimialaa ja yritysjoukkoa. Sen jäsenyritykset kattavat lähes 90 prosenttia alan markkinasta Suomessa. Sääntelyn kehittyminen ja siihen vaikuttaminen on tälle toimialajärjestölle erittäin tärkeää, ja järjestö tekee pitkäjänteistä ja aktiivista vaikuttamistyötä.

Kittilän Yrittäjät

Kunniamaininnan jäsenkehityksestä sai Kittilän Yrittäjät Lapista.