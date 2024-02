SDP:n Tuppurainen: Orpo antaa väärän kuvan työmarkkinatilanteesta

SDP:n Guzenina: Yritysvastuudirektiivi olisi parantanut suomalaisten vastuullisten yritysten kilpailuetua – Direktiivin kaatumisen myötä myös tärkeä uudistus lapsityövoiman käytön estämiseksi jää tekemättä 3.2.2024 12:51:54 EET | Tiedote

Suuren valiokunnan varapuheenjohtaja Maria Guzenina on pettynyt Suomen hallituksen viivyttelyyn muodostaa kantansa yritysvastuudirektiiviin ja saattaa se oikea-aikaisesti suuren valiokunnan käsiteltäväksi. Yritysvastuudirektiiviä on käsitelty vuosia ja Suomi on saanut aiemmissa neuvotteluissa sisällytettyä siihen monia tavoitteita, jotka ovat olleet viime vaalikaudella niin hallituspuolueiden kuin oppostionkin kannattamia. Nyt valtioneuvoston kantana on kuitenkin kaataa direktiivi liittymällä EU:n siihen rintamaan, joka on ilmoittanut vastustavansa esitystä.