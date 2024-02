Turun Terassikesä valtaa Turku Energian sisäpihan – Flogging Molly avajaisillan tähtenä!

Turku Energian entisellä sisäpihalla järjestettävä Turun Terassikesä tulee tarjoamaan 24.7.-17.8.2024 välisenä aikana lukuisia eri genrejä edustavien tähtiartistien keikkoja. Tänään julkistettava avajaisillan artisti on Suomessa valtavaa livesuosiota nauttiva kelttipunk-yhtye Flogging Molly, joka nähdään Turun Terassikesässä keskiviikkona 24.7.2024. Keikan lipunmyynti käynnistyy Lippu.fi:ssä ke 7.2.klo 9.00.

Terassikesä-tapahtumasarjaa on järjestetty menestyksekkäästi jo vuoden 2020 kesästä lähtien Logomon Teatron terassialueella. Viime kesänä Logomon Terassikesä keräsi 24 tapahtumailtaan yhteensä lähes 20 000 kävijää.

Tulevana kesänä Terassikesä valtaa uuden tapahtuma-alueen ja turkulaisille tarjoutuu ensimmäisen kerran mahdollisuus päästä Turku Energian voimalaitoksen sisäpihalle nauttimaan keikoista. Vanhan voimalaitoksen sisäpiha tarjoaa upeat puitteet loppukesän tapahtumailloille ja jopa 3000 hengen yleisölle. Alue tunnetaan parhaiten ikonisesta savupiipusta, jota koristaa Fibonaccin lukusarjan numeroista tehty Mario Merzin neonvalotaideteos.



Alueelle on kaavoitettu asuinrakennuksia ja voimalaitoksen alue tulee kokemaan suuria muutoksia lähivuosina. Kesä 2024 saattaa jäädä ainoaksi mahdollisuudeksi päästä nauttimaan tästä ainutlaatuisesta tapahtumapaikasta.

Terassikesä-tapahtumasarjan järjestävät yhteistyössä kaksi turkulaista kokenutta toimijaa; Sunborn Live ja Turku Live.

”Turku Energian entinen sisäpiha on täydellisen upea venue Turun Terassikesälle. Kahden kokeneen tapahtumajärjestäjän yhteiset resurssit ja luovuus on saatu valjastettua täyteen kukoistukseen ja yhteistyössä on voiman lisäksi kirjaimellisesti energiaa”, hehkuttavatkin Sunborn Liven promoottori Pietu Sepponen ja Turku Liven liiketoimintajajohtaja Heidi Aho uutta yhteistyötä.

“Turun Terassikesä vahvistaa Aurajokisuun ja merikeskuksen alueen monipuolista palvelu- ja tapahtumatarjontaa. Turku Energian sisäpihan käyttö tapahtuma-alueena on myös hyvä esimerkki kaupunkitilan monimuotoisesta käytöstä”, Turun kaupungin tapahtumajohtaja Antti Kirkkola kertoo.

Turun Terassikesän koko ohjelmaa julkistetaan lisää pitkin alkuvuotta. Turun Terassikesän keikat keskittyvät alkuiltaan ja keikat päätttyvät aina klo 22.00 mennessä.

TURUN TERASSIKESÄ 2024

Turku Energian sisäpiha,

Linnankatu 65, 20100, Turku

Ke 24.7.2024 Flogging Molly (US)

ovet klo 18.00, showtime klo 20.00

K-18

Liput alk. 49,00e

Lipunmyynti käynnistyy Lippu.fi:ssä ke 7.2.2024 klo 9.00

lippu.fi/turun-terassikesa

Turun Terassikesän järjestävät yhteistyössä Sunborn Live ja TurkuLive.

Yhteistyökumppanit Rockstar, Rajupaja, Turun kaupunki.