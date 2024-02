SDP:n Juha Viitala: Toimiva meriliikenne turvaa osaltaan huoltovarmuuden

Tällä viikolla Merimies-Unioni kertoi, että nesteen käyttöön on saatu kaksi uutta tuotetankkeria Halti – ja Saana, jotka purjehtivat Suomen lipun alla. Eduskunnan meriryhmän puheenjohtaja ja kansanedustaja Juha Viitala (sd.) on tyytyväinen tähän uutiseen. Hänen mielestään on tärkeää, että Suomen lipun alle saadaan uusia aluksia, joiden kautta pystytään parantamaan huoltovarmuutta.

- On hienoa, että saamme uusia aluksia Suomen lipun alle. Geopoliittisen tilanteen vuoksi elämme merenkulun varassa, joten olemme tavallaan saarivaltio. Merenkulku ja tarvittavat resurssit ovat avainasemassa maamme toimivuudelle, koska yli 90 prosenttia Suomen viennistä ja tuonnista kulkee meriteitse, Juha Viitala sanoo.

Samalla Viitala nostaa huolensa siitä, miten Suomen huoltovarmuus voidaan turvata merenkulun osalta. Suomen turvallisuustilanteen muututtua on kriittistä, että merikuljetukset on varmistettu täysin.

- Maailmassa voi tapahtua mitä tahansa. Meidän tulee vahvistaa Suomen lipun alla olevaa laivastoa ja suomalaista merimieskuntaa, jotta pystymme hoitamaan omat kuljetuksemme itse. Varustamot ovat jo nyt tilanteessa, että suomalaisista merimiehistä on pulaa. Tämän lisäksi merenkulkijoiden terveysvaatimukset haastavat omalta osaltaan tilannetta. Merikuljetuksia on Suomessa käytännössä mahdotonta korvata, joten toimiva meriliikenne on tässä avainasemassa, Viitala muistuttaa.

- On kuitenkin todettava, että Suomi on edelläkävijä merenkulussa. Tämän lisäksi saimme hyviä uutisia, kun Suomi valittiin viime vuonna merenkulkujärjestö IMO:n neuvostoon. Sen kautta voimme vaikuttaa globaalisti mm. kestävään merenkulkuun ja uusin teknologioihin, Viitala päättää.