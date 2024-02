Keskusteluja digiarjesta museokeskus Vapriikissa

Postimuseon uudessa kohtaamispaikka Kuplassa järjestetään Erätauko-keskusteluja ja ”Ajankohtainen Kupla” -pop-up-keskusteluja kulloinkin puhututtavasta aiheesta. Erätauko-keskusteluissa pohditaan digitalisaation mukanaan tuomia asioita, kuten palvelujen sähköistymistä, tekoälyä ja sukupolvien välistä viestintää. Ensimmäisten keskustelujen teemoina ovat sähköistyvä asiointi esimerkiksi eri viranomaispalveluissa sekä yksityisyys ja sen merkitys digitaalisella ajalla.

Museoille kehitettävässä toimintamallissa avataan museoiden mahdollisuuksia toimia kansanvallan ja kansalaiskeskustelujen areenoina digitaalisella aikakaudella. Erätaukokeskusteluista etsitään myös ideoita uuteen ydinnäyttelyyn, joka luodaan osana Postimuseon ja Tampereen historiallisten museoiden uutta valtakunnallista vastuumuseotehtävää.

Erätauko on Sitrassa kehitetty rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun menetelmä, joka mahdollistaa matalan kynnyksen osallistumisen keskusteluun sekä kansalaisille että yhteisöille. Erätauko-keskusteluihin ilmoittaudutaan etukäteen ja ilmoittautuneille on vapaa pääsy. Ajankohtainen Kupla -keskusteluihin (23.2. alkaen) ei ilmoittauduta ja niihin on vapaa pääsy.

Tulevat Erätauko-keskustelut

ke 7.2. klo 15–17 Haloo, kuuleeko virasto? Asiakaspalvelua luukulla vai diginä?

Haloo, kuuleeko virasto? Asiakaspalvelua luukulla vai diginä? ke 14.2. klo 17–19 Onko yksityisyydellä enää merkitystä?

Kohtaamispaikka Kupla

Kohtaamispaikka Kupla on Postimuseon 2. helmikuuta 2024 avautunut, uudenlainen museotila museokeskus Vapriikissa Tampereella. Kupla yhdistää kävijöiden kohtaamisen ja pienimuotoisen näyttelytoiminnan. Kuplan avulla museo vahvistaa keskustelukulttuuria, lisää osallisuutta ja kannustaa vuoropuheluun. Kuplan suunnittelussa on huomioitu erityisesti esteettömyys ja saavutettavuus, mikä lisää kaikkien mahdollisuutta osallistua

Keskusteluja digiarjesta museoissa -hanketta rahoittaa Sitra.

Postimuseo sijaitsee museokeskus Vapriikissa, Alaverstaanraitti 5, Tampere.