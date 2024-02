Keskimaan Himos-hankkeen pääurakoitsija on valittu

Osuuskauppa Keskimaa aloittaa Himoksen lomahuoneistojen rakentamisen toukokuussa 2024. Hankkeessa on yhteensä 121 huoneistoa, jotka sijaitsevat kolmessa eri kiinteistössä Himoksen Länsirinteiden juurella. Huoneistot ovat korkealaatuisia ja niissä on 1–3 makuuhuonetta, tupakeittiö ja sauna. Kokonaisuuteen kuuluu myös 180-paikkainen ravintola, josta on näkymät rinteisiin.



Hankkeen pääurakoitsijaksi on valittu Rakennusliike Lapti Oy. Hankkeen urakkamuoto on jaettu urakka, jossa pääurakoitsija vastaa rakennusteknisistä töistä ja alistaa sivu-urakoina putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja rakennusautomaatiotyöt. LVIS-urakoitsijaksi hankkeeseen on valittu Caverion Suomi Oy ja rakennusautomaatiourakoitsijaksi Honeywell Oy. Hankkeeseen liittyy myös erillisiä urakoita ja liiketoimintaan liittyviä hankintoja.

− Himos-hankkeen käynnistämispäätöksen jälkeen pääsimme todenteolla aloittamaan urakoitsijaneuvottelut. Tarjouksia kohteeseen liittyen saatiin runsaasti, ja neuvottelujen ja tarkennettujen tarjousten jälkeen päädyimme valitsemaan hankkeelle pääurakoitsijaksi Rakennusliike Laptin. On hieno asia, että hanke lähtee nyt konkreettisesti liikkeelle yhteistyössä Laptin kanssa. Hankkeella on merkittävä työllistämisvaikutus Keski-Suomessa, taustoittaa Osuuskauppa Keskimaan talousjohtaja Niko Toivanen.

− Tämä on iso ja tärkeä rakennushanke meille. Mahtavaa päästä toteuttamaan Keskimaalle hanketta, jolla on merkittävä vetovoimalisä Himokselle ja on tärkeä myös koko Keski-Suomen matkailulle. Hankkeella on myös erittäin merkittävä työllistävä vaikutus, joka on etenkin vallitsevassa rakennusalan matalasuhdanteessa upea asia. Hankkeen työllistävä vaikutus on kokonaisuudessaan jopa 200 henkilötyövuotta, Rakennusliike Lapti Oy:n Keski-Suomen aluejohtaja Samuli Heino iloitsee.

Himos-kokonaisuuden arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehtipalvelu Oy, LVIS-suunnittelusta Granlund Oy ja rakennesuunnittelusta Sitowise Oy. Kohteen rakennusteknisestä valvonnasta vastaa Ramboll Finland Oy. Huoneistojen ja ravintolan alustavat sisustussuunnitelmat ovat sisustusarkkitehtitoimisto Franz Design Oy:n käsialaa. Keskimaan investoinnin suuruus on kokonaisuudessaan noin 32 miljoonaa euroa sisältäen kiinteistön ja kalusteet. Lomahuoneistojen kokonaisuus valmistuu marraskuuhun 2025 mennessä.