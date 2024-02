Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto varasi alueet Matinkylän ratsastuskeskuksen suunnittelua ja Träskändan kartanon entisöimistä varten

Matinkylään suunnitteluvaraus ratsastuskeskukselle

Jaosto päätti varata perustettavan yhdistyksen lukuun alueen Matinkylästä ratsastuskeskuksen suunnittelua varten.

Kaupunki järjesti 20.6.2023-19.10.2023 hakumenettelyn, jossa etsittiin Matinkylän tallin tontille suunnitteluvarauksen saajaa kehittämään tontille eläinpainotteista virkistys- ja hyvinvointitoimintaa. Menettelyyn saatiin yksi hakemus, jossa suunnitteluvarausta haki yksityishenkilö perustettavan yhdistyksen lukuun. Arvioinnin perusteella kaupunki esitti kyseistä kokenutta hevosalan yrittäjää tontin varauksensaajaksi.



Tontti on edellisen kerran ollut vuokrattuna asemakaavan mukaista hevosurheilutoimintaa varten 2015–2021. Alueella aiemmin sijanneet rakennukset on purettu. Hakija suunnittelee tontille ratsastuskeskusta, joka tarjoaa lähiliikunta- sekä oppimispaikan Espoon kaikenikäisille ratsastuksen, vikellyksen sekä hevostaitojen harrastajille. Lisäksi ratsastuskeskuksen tiloja on tarkoituksena vuokrata palveluskoiraharrastajille sekä muille seuroille ja yhdistyksille.

Hankkeen tavoitteena on, että ratsastuskeskus olisi valmis kesällä 2025.

Träskändan kartanon alue varattiin Hotel Chene Oy:lle

Jaosto päätti varata Hotel Chene Oy:lle alueen Träskändan kartanon entisöimistä sekä hotelli- ja virkistystoiminnan kehittämistä ja suunnittelua varten. Jaosto lyhensi varausaikaa niin, että varaus on voimassa 30.9.2024 saakka



Hotel Chene Oy:n tavoitteena on käynnistää Träskändan alueella kulttuuri- ja hotellitoiminta. Tarkoituksena on entisöidä ja kunnostaa huonokuntoiset kiinteistöt yhteistyössä museoviraston kanssa. Pitkään tyhjillään olleeseen kartanorakennukseen on tarkoitus tehdä hotelli, ravitsemus- ja kokoustiloja sekä liikuntasali, joka on kaikille avoin omalla sisäänkäynnillään. Vanhainkotirakennukseen on tarkoitus tehdä hotellihuoneita, neuvottelutiloja sekä kuntoilukeskus. Glimsinjoen eteläpuolella oleva puistoalue on myös tarkoitus kunnostaa.

Träskändan kartano rakennuksineen ja puistoineen antaa edustavan kuvan 1800-luvun kartanokulttuurista. Alueen keskipisteenä on alun perin vuonna 1827 valmistunut kartanorakennus, joka paloi vuonna 1888 ja rakentui nykyiseen muotoonsa 1901. Träskändan puisto on merkittävimpiä historiallisia puistoympäristöjä maassamme. Kartanoaluetta halkoo keskiajalta periytyvä Turkua ja Viipuria yhdistänyt Suuri Rantatie, joka on säilynyt puiston alueella poikkeuksellisen hyvin alkuperäisessä asussaan.

Päätöksen perusteluna todetaan, että alueen muuttaminen yksityisen hotellitoiminnan käyttöön edistää kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilymistä hyvässä kunnossa. Majoituspalveluiden etuna on vahva intressi säilyttää suojeltuja rakennuksia sekä ympäristöä arvokkaalla laatutasolla. Lisäksi asemakaavan muutos monipuolistaa alueen palvelutarjontaa.

Jaosto lisäsi varausehtoihin kohdan 9: Toiminnan kehittämisen lähtökohtana on, että kartano ja sen puistoalueet ovat entisöinnin jälkeen kuntalaisten käytettävissä, ja alueen kehittäminen tehdään luonto- ja kulttuurihistoriallisia arvoja vaalien.

Lisäksi jaosto edellyttää, että valmistelussa huomioidaan Auroratalossa toimivien taiteilijoiden toiminnan jatkuvuus.

---

Selostuksissa jaosto kuuli Leppävaaran keskus -arkkitehtikilpailun tilannekatsauksen.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat