Vuodenajat ovat vahvasti läsnä nuoren, palkitun runoilijan uutuuskokoelmassa – ”Siinä on kevättalven vavahtelua”

Kuin lumi

yritän upota jälkiisi

omilla jäljilläni.

Antaa kantaa

kunnes kadota

muistaa niiden suhde.

“Tauoton on vuodenaikakirja. Siinä on kevättalven vavahtelua ja keskikesän syvyyttä. Ne aaltoilevat toisiaan kohti. Ne muodostuvat pienten sanojen keskelle. Talvisissa osuuksissa runon minä on uponneena lumeen, kesällä hän on veden varassa, ui, sukeltaa ja kelluu”, Milka Luhtaniemi kertoo.

Milka Luhtaniemi (s. 1992) on Helsingissä asuva runoilija, kirjoittaja ja monialainen taiteilija. Hän on valmistunut Teatterikorkeakoulusta dramaturgian koulutusohjelmasta. Esikoiskokoelma Kirnu (2021) oli ehdolla Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon saajaksi ja sille myönnettiin Silja Hiidenheimon muistostipendi.

Milka Luhtaniemi: Tauoton

69 sivua