Alavudella käynnissä Suomen suurin lintuvesikunnostus (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa)

Kuivasjärvi on valtakunnallisesti merkittävä lintuvesien suojelukohde, jonka linnusto on taantunut vesistön umpeenkasvun seurauksena. Turvetuotanto on ollut merkittävä Pikkuselkää kuormittava maankäyttömuoto. Kunnostus toteutetaan ruoppauksena, ja tavoitteena on kolminkertaistaa Pikkuselän avovesialue sekä parantaa veden vaihtuvuutta. Kunnostuksen jälkeen Pikkuselän avovesiala kasvaa nykyisestä kolmesta hehtaarista kymmeneen hehtaariin. Näin pyritään vaikuttamaan hävinneiden lintulajien, kuten naurulokin ja punasotkan, palaamiseen osaksi pesimälajistoa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa hankkeen toteutuksesta.

“Urakoitsijan näkökulmasta Kuivasjärven suuri lintuvesikunnostus eroaa tavanomaisista ruoppaushankkeista laajoilla läjitysalueillaan läheisillä pelloilla, jotka sujuvoittavat urakan toteuttamista. Lisäksi talvinäkymäkin on tällä hetkellä suotuisa urakan etenemisen kannalta”, kertoo Juhan Paja Oy:n toimitusjohtaja Juha Kallio.

Hankkeen vastaava lintuvesikoordinaattori Belinda Mäki näkee, että Kuivasjärven urakka on merkittävä virstanpylväs lintuvesikunnostuksien saralla, joka toivon mukaan innostaa muitakin toimijoita hakemaan rahoitusta vastaavanlaisiin hankkeisiin. “Olemme tekemässä arvokasta työtä luonnon ja lintuvesikosteikkojen säilymisen puolesta, jota tulevaisuudessa tarvitaan yhä entistä enemmän”.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus aktivoi ennallistamaan turvetuotantoalueita

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Vauhtia pohjalaismaakuntien JTF-ennallistamisiin (PohjaNeva) -hanke kirittää turvetuotantoalueiden ennallistamista ja turvetuotannon kuormittamien vesistöjen kunnostamista. PohjaNeva-hankkeen tavoitteena on aktivoida maanomistajia ja hanketoimijoita niin, että ennallistamishankkeita saadaan käyntiin. Hankkeessa voidaan myös toteuttaa vesistökunnostuksia. Pelkästään Etelä-Pohjanmaalla tavoitteena on saada ennallistettua ja siirrettyä kestävään jälkikäyttöön 4000 hehtaaria entisiä turvetuotantoalueita vuoteen 2029 mennessä. Kuivasjärven Pikkuselän lintuvesikunnostus on konkreettinen esimerkki JTF-rahoituksen mukaisesta vesistökunnostushankkeesta.

Turpeen energiakäytön alasajon välittömät ja välilliset haittavaikutukset aluetalouksiin ja työllisyyteen ovat merkittäviä. Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) vastaa vähähiilisen siirtymän aiheuttamiin sosioekonomisiin ja ympäristöllisiin haittavaikutuksiin työllisyyden ja kestävien aluetalouksien turvaamiseksi. Yhtenä JTF-tuen toimintatyyppinä on turvetuotannosta poistuneiden alueiden ennallistaminen sekä vesistökunnostukset, mikäli kunnostuksen tarve liittyy turvetuotannon aiheuttamaan kuormitukseen.