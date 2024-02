Kood/Sisun järjestämälle koulutukselle myönnetty opintotukioikeus – opiskelijat voivat hakea opintotukea 1.4.2024 alkaen

”Olemme superiloisia hakemuksemme läpimenosta. Tämä on iso juttu meille ja ennen kaikkea opiskelijoillemme. Opintotuki mahdollistaa kood/Sisuun hakemisen yhä useammalle ihmiselle, jotka haluavat vaihtaa alaa tai kehittää osaamistaan. Uskomme, että mitä moninaisempi joukko ihmisiä osaa ohjelmoida, sitä rikkaampia ja vaikuttavampia digitaalisia palveluita ja tuotteita voimme tulevaisuudessa tuottaa,” toteaa kood/Sisun johtaja Laura Nykänen.

Kood/Sisu haki opintotukioikeutta yhteistyössä Ylä-Savon ammattiopiston kanssa. Koodikoulun opiskelijat voivat hakea opintotukea koko kaksivuotisen ohjelman ajalle.

Käytännönläheisessä koodikoulussa ei ole opettajia

Kood/Sisu eroaa perinteisistä oppilaitoksista siinä, että koulussa ei ole opettajia, eikä oppitunteja, vaan opintoja tehdään verkkoalustalla, jossa opiskelijat ratkaisevat itsenäisesti ja yhdessä käytännönläheisiä projektitehtäviä.

”Projekteja voi suorittaa omaan tahtiin, jotkut varmasti suorittavat opinnot nopeammin. Se riippuu täysin opiskelijasta. Ensimmäisen vuoden perusopintojen jälkeen opiskelija voi erikoistua esimerkiksi kyberturvallisuuteen, tekoälyyn tai pilvipalveluihin. Koulutusohjelmaa räätälöidään ja kehitetään yritysten tarpeiden mukaan. Tavoitteenamme on kouluttaa vuosittain yli 200 monipuolista ohjelmointiosaajaa työelämän ja markkinoiden muuttuviin tarpeisiin, ” taustoittaa Nykänen.

Yksityinen, yritysvetoinen koodikoulu vetoaa alanvaihtajiin

Kood/Sisun ensimmäinen opiskelijahaku käynnistyi marraskuun puolivälissä ja se on herättänyt suuren kiinnostuksen. Kouluun on hakenut jo 1800 ihmistä 32 eri kansallisuudesta. Hakijoiden keski-ikä on 33 vuotta. Kouluun haetaan suorittamalla ensin verkkotesti ja sitten kolmen viikon intensiivinen valintakoejakso eli sprintti. Hakijoilta ei vaadita aiempaa kokemusta tai koulutusta alalta.

”Vastaanotto on ollut huikea. Tammikuun valintakoejakso saatiin juuri päätökseen, ja hakijoissa on ihan mieletön potentiaali. Koulun työelämälähtöisyys on herättänyt erityisesti alanvaihtajien mielenkiinnon. Nostimme helmikuun sprintin osallistujamäärää suosion takia kahteen sataan ja nyt kaikki paikat seuraavalle sprintille on jo varattu. Odotamme innolla, että pääsemme aloittamaan kood/Sisun ensimmäisen opiskelijaryhmän kanssa maaliskuun lopussa,” iloitsee Nykänen.

kood/Sisu on vuonna 2023 Kuopioon perustettu koodikoulu, jossa opiskellaan tyypillisesti 1–2 vuotta intensiivisesti, tiiviissä yritysyhteistyössä, kansainvälisessä ympäristössä ja monipuolisissa tiimeissä. Koodikoulun opetuskieli on englanti. Opinnot voi suorittaa etänä, paikan päällä Kuopiossa tai hybridinä. Koodikoulun perustajajäseniin kuuluvat Istekki, Normet, Novapolis, Kuopion alueen kauppakamari, Osuma Henkilöstöpalvelut, OP Ryhmä, Ponsse sekä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä. Etelä-Savon ELY-keskus rahoittaa Koodi/Sisu – koodikoulu Pohjois-Savoon -hanketta Euroopan sosiaalirahastosta (ESR+). Koulu toimii yhteistyössä Virossa toimivan koodikoulun, kood/Jõhvin, kanssa.

Seuraava sprintti järjestetään 12.2.-1.3.2024.​