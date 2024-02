Suomalaiset taklasivat vuodenvaihteen sähkölaskuja aktiivisesti älykotien avulla

Schneider Electric esittelee älykkään sähkönkäytön mahdollisuuksia Jyväskylän Sähkömessuilla 7.–9.2. 5.2.2024 09:57:19 EET | Tiedote

Schneider Electric on mukana Sähkö Valo Tele Av -messuilla Jyväskylän Paviljongissa 7.−9.2.2024. Schneider Electricin messuosastolla C-316 esitellään laajasti asiantuntemusta sähkötekniikan eri osa-alueilla. Tarjolla on ratkaisuja aina asennuskalusteista sähkönjakelun hallintaan. Schneiderin eri tuoteryhmien asiantuntijoita voi tulla tapaamaan messuosastolle. Asiantuntijalta voi myös varata ajan sähköisen lomakkeen kautta. Energian hinnankorotukset luovat lisäpaineita sähkönsäästöön sekä energiankäytön tehostamiseen kodeissa ja muissa kiinteistöissä. Tehokkuuden ja optimoinnin vaateet osuvat myös sähkönjakelulaitteistoihin ja -infraan. Schneider Electricillä on erilaisia ratkaisuja uusiin ja vanhoihin kiinteistöihin Sähkö Valo Tele Av -messuilla Jyväskylän Paviljongissa 7.−9.2.2024. Kyseessä ovat Pohjoismaiden suurimmat sähköalan messut. Schneider Electricin osastolla C-316 on tarjolla monipuolisesti sähkötekniikan tuotteita aina asennuskalusteista sähkönjakelun hallintaan, sähkönsääst