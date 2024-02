Sampo Kautto Wirmax Oy:n toimitusjohtajaksi

Sampo Kautto on aloittanut Wirmax Oy:n toimitusjohtajana

Kautolla on vahva kokemus korjausrakentamisesta ja erityisesti teknologisista ratkaisuista, joilla koko ala on kehittynyt. Kautto on toiminut aiemmin toimitusjohtajana perustamassaan YIT Talontekniikka Oy:ssä (ent. Projektipalvelu Talontekniikka Oy). Kautto on perustanut ja johtanut myös Homerun.net ohjelmistoyhtiötä, joka on nykyisin osa norjalaista Smartcraft-konsernia.



Kautolla on vahva tausta yrittäjänä ja innovaattorina. Uskomme, että Sampo on juuri oikea henkilö luotsaamaan Wirmax-konsenin uudelle tasolle tässä vaiheessa. ”Olen ollut mukana Wirmaxilla jo reilun vuoden ja pääsen jatkamaan toimintaa valmiiksi tuntemieni lahjakkaiden kollegoiden kanssa. Olen innoissani, yritys on jännittävässä kasvuvaiheessa ja intohimoni on tehdä asiat uudella tavalla”, Kautto kommentoi.



Toimitusjohtajan tehtävät jättävä Jarkko Niemikorpi jatkaa yhtiössä kaupallisena johtajana. Wirmax-konserni on kehittynyt merkittäväksi talotekniikan toimijaksi Niemikorven johdossa viimeisten kolmen vuoden aikana. Konsernin liiketoiminta on lähes nelinkertaistunut ja yhtiö on kehittynyt sähköasennusliikkeestä täyden palvelun taloteknisen huollon toimijaksi, sekä kiinteistöjen vihreän siirtymän toteuttajaksi Wirmax Wise-konseptin myötä. Konserniyhtiöt tekivät 17,5M€ liikevaihdon vuonna 2023.