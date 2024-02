Kannusalin keväässä vallatonta huumoria, satumaista sirkusta ja parisuhdepohdintoja

Maanalaisen kulttuurikeitaan Kannusalin kevään ohjelmistossa on konserttien lisäksi luvassa värikäs kattaus viihdettä, teatteria ja komediaa. Stand up taiturit Fathi Ahmed ja Mebe, sekä pääsiäisenä koettava stand up maraton MC Helena Pölläsen johdolla, lupaavat naurukimaraa. Lumous-sirkusvarieté hurmaa akrobatialla ja taikuudella. Ilkka Heiskanen kutsuu yleisön syventymään parisuhdekiemuroiden maailmaan.