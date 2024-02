Tiina Haapsalo, Katariina Elomaa ja Katri Kirkkopelto: Pienten lasten kaveritaitojen vahvistaminen ja kiusaamisen ehkäisy digimaailmassa

”Piki, kirjan päähenkilön nimi, oli alun perin lyhenne, joka viittasi pienten lasten kiusaamisen ehkäisyyn. Ensimmäinen Piki-kuvakirja ja opas ilmestyivät vuonna 2016. Piki ja villi vekotin on sarjan kolmas osa”, kertovat Piki-toimintamallin kehittäjät ja oppaan kirjoittajat Tiina Haapsalo ja Katariina Elomaa. Kuvakirjat on kuvittanut ja kirjoittanut Katri Kirkkopelto.

PIKI-toimintamalli perustuu KT Laura Revon väitöstutkimukseen Bullying and its prevention in early childhood education (Helsingin Yliopisto 2015), joka avasi uraauurtavalla tavalla käsitystämme pienten lasten kiusaamisesta ja siihen puuttumisesta. Tutkimuksen pohjalta PIKI-työryhmä alkoi kehittää toimintamallia kiusaamisen ehkäisyyn yhdessä Laura Revon kanssa.

Piki-materiaalit koostuvat lapsille suunnatuista kuvakirjoista, niihin liittyvistä oppaista ja oheismateriaalista sekä uusimpana korttipakasta, jonka avulla voidaan kehittää lapsen vuorovaikutus- ja tunnetaitoja. ”Kussakin Piki-materiaalissa on oma teemansa. Ensimmäisessä kirjassa keskitytään lasten kiusaamisilmiöön yleisesti, toisessa itsesäätelytaitoihin ja siihen, kuinka jokaisella voi joskus mennä överiksi ja kuinka siitä selvitään. Uusin materiaali koskee digimaailmaa ja siellä tapahtuvaa kiusaamista, mikä viimeisen vuoden kuluessa on ollut valtavan paljon esillä”, toteaa Katariina Elomaa.

”Kiusaamiselle on aina jokin syy, eihän lapsi synny kiusaajaksi. Yleensä kyse on ryhmässä selviytymisestä. Revon väitöstutkimuksen mukaan kiusaamiseen liittyvät kehityshaasteet koskevat joko itsesäätelyä, vuorovaikutustaitoja tai tunnetaitoja. Kasvattajan tehtävä on auttaa näiden taitojen kehittämisessä, ja Piki on tässä apuna”, kiteyttää Tiina Haapsalo. Haapsalon ja Elomaan kokemuksen mukaan parhaat tulokset syntyvät siten, että kuvakirjaa ja opasta käytetään rinta rinnan. ”Mitä perusteellisemmin harjoituksia tehdään, sitä paremmin ryhmäytymistä tapahtuu ja vuorovaikutus muuttuu kunnioittavammaksi.”

”Piki-hahmossa on mielestäni erityistä se, kuinka hän on eräänlainen positiivisen toivon lähettiläs maailmassa, jossa moni kokee kiusaamista”, kiteyttää Elomaa.

Katri Kirkkopelto on kuvakirjailija ja kuvataideopettaja, joka on tullut tunnetuksi mm. Molli-kirjoistaan. Tiina Haapsalo on varhaiskasvatuskouluttaja, työnohjaaja ja ratkaisukeskeinen terapeutti. Katariina Elomaa on erityisopettaja ja varhaiskasvatuksen sisältöjen kouluttaja.

Katri Kirkkopelto: Piki ja Villi vekotin. Lasten Keskus, 2024. 40 s. ISBN 978-952-354-869-5

Tiina Haapsalo, Katariina Elomaa ja Katri Kirkkopelto: Villi juttu – Pienten lasten kaveritaitojen vahvistaminen ja kiusaamisen ehkäisy digitaalisessa maailmassa. Lasten Keskus 2024. 96 s. ISBN 978-952-354-925-8

Katri Kirkkopelto ja Tiina Haapsalo: Pikin villit kortit – Kaveritaitoja, tunteita ja toimintaa. Tuotenumero 6418132002276. Ilmestyy 04/2024

Lisätietoja, haastattelut ja arvostelukappaletilaukset: Minna Vatja | mediakoordinaattori |minna.vatja@lastenkeskus.fi