Akavan Erityisalat on mukana Akavan vastatoimissa huomenna 6.2.

Akavan Erityisalat kutsuu jäsenensä – virkasuhteisia lukuun ottamatta – osallistumaan keskusjärjestö Akavan koordinoimiin ulosmarsseihin pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella.

Tällä poliittisella työtaistelutoimenpiteellä liitto vastustaa Akavan tavoin osaa hallituksen työelämätoimista.

- Monet maan hallituksen työelämäheikennykset osuvat erittäin rankasti Akavan Erityisalojen alipalkattuun ja naisvaltaiseen jäsenistöön julkisella ja järjestösektorilla sekä yksityisillä palvelualoilla. Jäsenemme työskentelevät kulttuurin ja hallinnon sekä viestinnän, liike-elämän ja hyvinvoinnin aloilla, kertoo edunvalvonnan johtaja Helena Lamponen Akavan Erityisaloista.

Akavan Erityisalojen jäsenkyselyssä viime marraskuulta vain 8 prosenttia pitää maan hallituksen työelämä- ja sosiaaliturvaheikennyksiä perusteltuina. 39 prosenttia ilmoittaa valmiudestaan ulosmarssiin työaikana vastatoimena maan hallituksen kaavailuille.

- Keskeisiä meille ongelmallisia heikennyksiä on maan hallituksen esittämä versio ns. vientimallista. Emme halua, että työmarkkinamallista säädetään jäykästi lailla ja näin kahlitaan alakohtaista palkkakehitystä, Helena Lamponen sanoo.

- Kritisoimme myös työtaisteluoikeuden rajoittamista, määräaikaisten työsuhteiden solmimista vailla perustetta, henkilökohtaisen irtisanomisen helpottamista, paikallisen sopimisen hallitsematonta laajentamista sekä työttömyysturvan liian rajua ja nopeaa leikkaamista, Lamponen listaa.

- Mielestämme hallituksen tulisi myös harkita uudelleen esitystään ensimmäisen sairauspäivän palkattomuudesta ja aikuiskoulutustuen poistamisesta.

- Keskusjärjestömme Akava on esittänyt maan hallitukselle oman, perustellun ratkaisuehdotuksensa, mutta hallitus ei ole sitä noteerannut. Tämä on ollut iso pettymys. Akava on myös toistuvasti esittänyt hallitukselle vetoomuksensa neuvottelujen aloittamisesta.

- Akavan Erityisalat on erittäin huolestunut työmarkkinatilanteesta. Nyt kaikilta osapuolilta tulee löytyä joustoa ja vastaantuloa, jotta ennennäkemätön vastakkainasettelun solmu aukeaisi, Lamponen painottaa.

Lisätietoja: Helena Lamponen, johtaja, edunvalvonta- ja lakipalvelut, Akavan Erityisalat, helena.lamponen@akavanerityisalat.fi, puh. 040 631 7660.