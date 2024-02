MUISTUTUSKUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN: Suomalainen vapaamuurarius täyttää 100 vuotta 2024

Satavuotisuuden johdosta järjestämme näyttelyn: Mitä vapaamuurarius on? joka on avoinna Kansallisarkiston Kryptassa 7.2.2024-1.11.2024. Näyttely on avoin kaikille kiinnostuneille ja sinne on vapaa pääsy.

Näyttelyn yhteydessä järjestetään Studia Masonica -luentosarja.

Toivotamme edustajanne tervetulleeksi tiedotustilaisuuteen, jonka ohjelma on:

Klo 14.00 Suurmestari Henrik Nylander avaa tilaisuuden

klo 14.15 Hankejohtaja Lauri Helaniemi esittelee näyttelyn ja luentosarjan

klo 14.45 Keskustelu

Klo 15.00 Tutustuminen näyttelyyn

Klo 15.30 Tilaisuus päättyy

Pyydämme, että ilmoitatte osallistumisestanne 6.2.2024 mennessä sähköpostilla: kati.ruuth@suurloosi.fi