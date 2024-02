Heurekan avaruusteemainen aikuisten ilta kutsuu risteilytunnelmaan

Vain aikuisille suunnatussa H18: Intergalaktinen avaruusristeily -iltatapahtumassa on luvassa paljon hauskaa risteilyteemaista ohjelmaa. Myös kaikki Heurekan näyttelyt, mukaan lukien 10. helmikuuta avautuva Matkalla avaruudessa, ovat illan aikana auki normaalisti.

Avaruudelliseen risteilytunnelmaan johdattaa pääkannella eli Heurekan tapahtumatorin lavalla nähtävä Belenos Group of Arts tuli- ja valoshowryhmän taianomainen ja vangitseva valoshow. Lisäksi lavalla kisataan Avaruuden ammatit -tietovisassa.

Leikin voima -näyttely kannella 7 tarjoaa satumaiset puitteet äänettömälle, mutta riehakkaalle Silent Discolle. Tiedettä pallolla -kohteella kannella 6 jännitetään avaruusbingon parissa.

Työpajoissa pääsee ottamaan oman voiman haltuunsa valmistamalla loistavan valomiekan ja Ursan järjestämässä Haista avaruus! -työpajassa saa kokea avaruutta monin aistein. Muissa työpajoissa kohdataan kaukomatkustajan pulmia, ohjaillaan robottikäsiä sekä aistitaan ja maistellaan avaruusmatkan tunnelmaa.

Auditoriossa kannella 1 kuullaan avaruuteen liittyviä asiantuntijapuheenvuoroja. Avaruusmatkailututkija Annette Toivonen avaa puhevuorossaan tulevaisuuden avaruusturismin motivaatiotekijöitä. Avaruustekniikan tutkija ja avaruusalan yrittäjä Samuli Nyman kertoo, mitä avaruustekniikan alalla tapahtuu Suomessa juuri nyt. Scifi-asiantuntija Markus Hotakainen pohtii voiko Marsissa olla elämää? Lisäksi Daniel Rotko kertoo kokemuksistaan eurooppalaisessa astronauttihaussa 2021–2022.

Tapahtumassa on useampia ohjelmanumeroita, joissa kävijöille on luotu mahdollisuus tutustua itselleen ennestään tuntemattomiin ihmisiin erilaisten toiminnallisten aktiviteettien kautta. Tapahtumaan on myös haettu etukäteen henkilöitä mukaan Kohtaa tuntematon! -haasteeseen. Haasteeseen osallistuvat viettävät tapahtumaillan kokonaisuudessaan ennestään tuntemattoman henkilön kanssa, ja he ratkaisevat yhdessä erilaisia tehtäviä. Haastetta voi seurata tapahtumaillan aikana Heurekan sosiaalisessa mediassa.

Aikuisten iltatapahtuman liput ovat myynnissä ennakkoon Heurekan verkkolippukaupassa erikoishintaan 15 €/lippu. Lippuja myydään ovelta hintaan 17 €/kpl, jos niitä on jäljellä. Ennakkoon on tarjolla myös yhdistelmälippu, johon sisältyy tapahtuman lisäksi hampurilaisbuffet Tiederavintolassa sekä Matkalla avaruudessa -näyttelyn suunnittelua käsittelevä Kohti näyttelyä -luento hintaan 40 €/lippu. Illan erikoisohjelman lisäksi kaikki Heurekan näyttelyt ovat koettavissa samalla lipulla.

Museokortti, Heureka Club-vuosikortti, Kaiku-kortti tai Heurekan vapaaliput eivät käy maksuvälineenä tapahtumaan. Tapahtuman ikäraja on 18 vuotta. Tiederavintola ja näyttelyalueella olevat anniskelupisteet palvelevat koko illan ajan.

Lisätietoja tapahtumasta ja sen ohjelmasta aikatauluineen:

Heurekan verkkosivuilta: https://www.heureka.fi/event/h18-intergalaktinen-avaruusristeily-16-2-2024/

tai tapahtumatuottaja Hanna Juutilainen, hanna.juutilainen@heureka.fi, puh. 040 9015 318.