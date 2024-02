Hyvästi Moskova on kirjailijan elämään pohjautuva romaani elämästä Neuvostoliitossa tarkkailun ja kontrollin alaisena

Esikoisrunoteos on monitasoinen matka pimeydestä valoon ja kaamoksesta kevättä kohti 30.1.2024 12:00:00 EET | Tiedote

Maria Paldaniuksen runokokoelma Keinovaloilmiö on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Keinovaloilmiö on pimeän ja valon välinen vuoropuhelu, jossa suunnistetaan sydäntalven syvängöissä ja kaamoksen kalmistoissa kohti kevään kirkkautta. Tiedetään, että pimeys on katoamassa maailmasta. Eikö maailman silloin pitäisi kylpeä valossa? Mikä on olosuhteen suhde oloon – entä silmien suhde siniseen valoon? Onko kuudennen aallon takana valoa vai pimeää? Maria Paldanius (s. 1989) on Rovaniemellä asuva toimittaja, tietokirjailija ja runoilija. Runoilijana hän inspiroituu kaikesta, mikä nyrjäyttää arjen sijoiltaan ja mahdollistaa ympäristön tarkastelun uusin silmin. PALDANIUS, MARIA : Keinovaloilmiö 106 sivua Nidottu, pehmeäkantinen ISBN 978-952-755-307-7 Ilmestymisaika: Jokakuu 2023 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista