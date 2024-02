Tervetuloa keskustelemaan Alkulan tilan asemakaavamuutoksesta

Alkulan alueen kehittäminen vaatii kaavamuutoksen, koska se on voimassa olevassa kaavassa varattu urheilualueeksi. Alkulan tilan päärakennus on suojeltu rakennussuojelulailla ja sen lähiympäristössä on muitakin arvokkaita kohteita, kuten jäänteitä vanhan Alkulan tilan toiminnasta.

– Nykyinen käyttö 4H-yhdistyksen toiminnan keskuksena on turvattava, ja alueen käyttöä vierailukohteena on kehitettävä ja tuettava kaavoituksella. Lähiympäristössä on mahdollisesti muitakin kaavoituksen avulla tutkittavia kehittämiskohteita, kaavoitusarkkitehti Anne Majaneva kertoo.

Kaavaluonnos on nähtävillä 25.1.–23.2.2024 osoitteessa www.vaasa.fi/ak1127. Kaavasivuilla voit myös vastata Alkulan kaavaluonnoskyselyyn.