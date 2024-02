Kaupunginhallitus: Keilaniemen rantaan tulossa viihtyisä puisto, hotelli ja toimistotilaa

Kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyn 22.11.2023 jälkeen korttelialue 10032 erotettiin omaksi asemakaavaksi, koska alueeseen liittyvät maankäyttösopimusneuvottelut ovat kesken.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Keilarantaan hotellitorni, kongressikeskus ja toimistorakennus sekä vehreä julkinen rantavyöhyke. Hankkeiden tarvitsemat uudet pysäköintipaikat sijoitetaan tulevaan Keilaniemen kalliopysäköintilaitokseen. Ranta-alue toteutetaan viihtyisänä ja korkealaatuisena virkistysympäristönä.

K-1-korttelia koskevaan kaavamääräykseen kaupunginhallitus lisäsi seuraavan tekstin: “Korttelialueelle tulee sijoittaa Rantaraitille avautuvia liike- ja palvelutiloja.” K-1-kortteli on Keilarannan ja Valovirran eteläpuolelle pääosin meritäyttöalueelle sijoittuva uusi liike-, toimisto-, hotelli- ja kokousrakennusten kortteli. Uuden korttelin rakennusoikeus on yhteensä 42 300 k-m². Hotellitornin kerrosluku on kolmekymmentäneljä ja hotellitorniin sijoitetaan myös yleinen näköalatasanne. Uusi Keilarannanpuisto palvelee paitsi alueen asukkaita ja työssäkävijöitä, myös kaikkia Rantaraitin käyttäjiä.

Asemakaavan muutos Olarinluoman alueella

Kaupunginhallitus hyväksyi Olarinluoma- Olarsbäcken asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tukea Olarinluoman työpaikka- ja teollisuusalueen toimintaedellytyksiä alueella. Kaavamuutoksella laajennetaan alueen käyttötarkoitusta teollisuus- ja varastoalueesta siten, että alueella sallitaan myös paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppa. Nykyisin suunnittelualueella on toimistorakennus ja kaksi autokauppaa, huoltoasema ja korjaamo.

Vastaus valtuustoaloitteeseen perusopetuksen ja toisen asteen välisen siirtymävaiheen tuen mallista

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi vastauksen valtuustoaloitteeseen perusopetuksen ja toisen asteen välisen siirtymävaiheen tuen mallista. Vastauksessa on kuvattu Espoon nykyinen toimintamalli ja todetaan sen olevan selkeä ja sitä ohjaavan lainsäädännön sekä opetussuunnitelmien mukainen. Kaupunginhallitus kehottaa kasvun ja oppimisen toimialaa aloittamaan jatkovalmistelut tehostettua, erityistä ja vaativaa erityistä tukea perusopetuksessa saavien oppilaiden toiselle asteelle siirtymisen tuen mallin laatimiseksi ja tuomaan tästä tiedon kasvun ja oppimisen lautakunnalle, lautakunnan päätöksen mukaisesti.

Myös muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.

