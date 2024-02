Elizabeth Strout saapuu Suomen-vierailulle Helsinki Lit -kirjallisuustapahtumaan

Elizabeth Strout (Tammi)

Kiitetty ja paljon luettu yhdysvaltalainen Elizabeth Strout (s. 1956) on noussut nopeasti suomalaisten rakastamaksi kirjailijaksi. Strout voitti vuonna 2009 Pulitzer-palkinnon teoksellaan Olive Kitteridge, josta on tehty Emmy-palkittu tv-sarja. Pienoisromaani Nimeni on Lucy Barton oli monien muiden Stroutin teosten tavoin arvostelu- ja myyntimenestys. Suomessa kirjabloggarit äänestivät sen 2018 parhaaksi käännösromaaniksi. Hänen tuorein romaaninsa Lucy meren rannalla ilmestyi 2023, ja sen on muiden Stroutin teosten tapaan suomentanut Kristiina Rikman. Strout on koulutukseltaan juristi. Hän on lähtöisin Mainesta ja asuu New Yorkissa.

Strout esiintyy Helsinki Litissä perjantaina 24.5. Häntä haastattelee tuore Finlandia-voittaja Sirpa Kähkönen.

Maja Lunde (Tammi)

Norjan nykykirjallisuuden supertähdeksi nimetyn Maja Lunden (s. 1975) ilmastokvartetissa vaakalaudalla on maapallon tulevaisuus. Sarjan ensimmäinen osa, Mehiläisten historia, oli valtaisa maailmanmenestys, joka oli mm. Saksan myydyin kirja vuonna 2017. Sinisessä puute on elämää ylläpitävästä vedestä. Sarjan kolmas osa Viimeiset pohtii ilmastonmuutoksen vaikutuksia suhteessa eläimiin. Neljännessä osassa, Unelmassa puusta, valokeilaan pääsevät kasvit. Lunden kirjoja ovat suomentaneet Katriina Huttunen ja Jonna Joskitt-Pöyry. Kiihkottoman kauniisti kirjoittava Lunde ei epäröi ottaa kantaa: elämäntapamme tuhoaa maailman mutta rahantekoa ei pysäytä mikään. Ilmastokvartetin päätösosassa Lunde kertoo ihmiskunnan viimeistä tarinaa yhtä aikaa pelottavasti ja ymmärryksellä. Vaikuttava sarja on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan.

Lunde esiintyy Helsinki Litissä lauantaina 25.5. Häntä haastattelee Elolliset-romaanin kirjoittanut Iida Turpeinen.

Mariana Enriquez (WSOY)

Argentiinalainen Mariana Enriquez (s. 1973) on journalisti ja kirjailija, joka kirjoitti esikoisromaaninsa jo teini-ikäisenä ja nauttii kulttimainetta ympäri maailmaa. Enriquezin tyyliä on kutsuttu sekä ’goottilaiseksi realismiksi’ että ’poliittiseksi kauhuksi’. Hän on voittanut mm. Premio Ciutat de Barcelona ja Premio Herralde -palkinnot ja ollut ehdolla Booker-palkinnon saajaksi. Hänen tuotantoonsa, jonka on suomentanut Sari Selander, kuuluu novelleja (Mitä liekit meiltä veivät, WSOY 2021), romaaneja (Yö kuuluu meille, WSOY 2022) ja asiaproosaa. Enriquez käsittelee teoksissaan mm. naiseutta ja Argentiinan väkivaltaista poliittista historiaa kauhun keinoin.

Keväällä ilmestyvässä Sängyssä tupakoimisen vaarat -novellikokoelmassa Buenos Airesin katujen svengi yhdistyy pohjoisargentiinalaiseen mustaan magiaan ja maan historiaan.

Enriquezin Helsinki Lit -esiintyminen on perjantaina 24.5. ja häntä haastattelee kirjailija Marko Hautala.

Johanna Frid (WSOY)

Ruotsalainen Johanna Frid (s. 1988) on palkittu runoilija ja kirjailija, joka tunnetaan omaäänisestä tavastaan kuvata vaikeita tunteita.

Haraldin äiti on älykäs, raadollisenkin tunnistettava ja hykerryttävän yönmusta nykyromaani anopin ja miniän välisestä suhteesta myrkyllisimmillään. Haraldin kolmekymppinen tyttöystävä ja seitsemänkymppinen äiti joutuvat tilanteeseen lentokentän odotusaulassa, jossa he eivät pääse pakoon menneisyyden kaunoja ja sukupolvien välillä ammottavaa kuilua. Kirja on ensimmäinen Fridiltä suomennettu teos ja sen on suomentanut Sirje Niitepõld.

Frid esiintyy Helsinki Litissä perjantaina 24.5.

Nicolas Lunabba (Johnny Kniga)

Nicolas Lunabba (s. 1981) on tehnyt erityisnuorisotyötä vuosien ajan Malmön lähiöissä huono-osaisten ja syrjäytymisvaarassa olevien lasten parissa. Itkisitkö, jos mä kuolen? (suom. Tarja Lipponen) on Lunabban esikoisteos, jossa hän kertoo, kuinka pahasti oireileva poika päätyi asumaan hänen luokseen ja miten tämä täysin poikkeuksellinen järjestely muutti heidän molempien elämän. Samalla Lunabban teos on tositarina nähdyksi tulemisesta, pelosta, surusta ja toivosta. Lunabba valittiin Ruotsissa Vuoden lähimmäiseksi ja hän sai Malmön yliopiston kunniatohtorin arvon vuonna 2022.

Lunabba esiintyy Helsinki Litissä perjantaina 24.5. haastattelijanaan Aleksis Salusjärvi.

Thella Johnson (Johnny Kniga)

Kaksikielisen ruotsalaisen toimittaja–kirjailija–muusikko Johnsonin (s. 1979) äiti on suomalainen. Bottenviken-yhtyeensä kanssa hän kääntää ja esittää suomalaisia kappaleita ruotsiksi. Johnsonin esikoisromaani Rauha (suom. Jaana Nikula) on mukaansatempaava kertomus monikulttuurisesta perheestä, joka lähtee Suomesta Ruotsiin paremman elämän toivossa. Nimensä mukaisesti romaani kertoo myös rauhasta sodan jälkeen: miten se on saavutettu, miten sitä rakennetaan ja pidetään yllä.

Johnsonin Helsinki Lit -esiintyminen on perjantaina 24.5. ja hänen keskustelijaparinaan on Kjell Westö.

