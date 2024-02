Itä-Suomessakin autokanta sähköistyy (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo)

Parhaillaan käynnissä oleva autojen käyttövoimamuutos vaikuttaa myös nestemäisten polttoaineiden jakeluun, kun polttonesteiden kysyntä laskee. Samanaikaisesti erityisesti sähkön latauspisteiden ja myös muiden vaihtoehtoisten polttoaineiden tankkauspisteiden tarve lisääntyy.

Itä-Suomessa vuonna 2023 ensirekisteröidyistä uusista henkilöautoista lähes puolet oli täyssähköautoja ja ladattavia hybridejä

Tällä hetkellä autojen käyttövoimamuutos painottuu Itä-Suomessakin henkilöautojen sähköistymiseen. Täyssähköhenkilöautojen ja ladattavien hybridihenkilöautojen osuus uusien henkilöautojen ensirekisteröinneistä oli Itä-Suomessa vuonna 2023 jo 47 %, kun osuus oli vuonna 2022 kolmasosa ja vuonna 2021 neljäsosa. Itä-Suomessa täyssähköhenkilöautojen osuus uusien henkilöautojen ensirekisteröinneistä on kasvanut vuoden 2018 alle prosentista vuoden 2023 lähes 31 %:iin. Ladattavien hybridihenkilöautojen osuus ensirekisteröinneistä on pysynyt Itä-Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana noin 17 %:ssa.

Itä-Suomessakin uusien henkilöautojen ensirekisteröinnit ovat vähentyneet viime vuosina selvästi. Vuonna 2018 Itä-Suomessa ensirekisteröitiin noin 9 000 uutta henkilöautoa ja vuonna 2023 enää noin 5 500. Samanaikaisesti täyssähköhenkilöautojen ja ladattavien hybridihenkilöautojen ensirekisteröinnit ovat kasvaneet ja erityisesti dieselhenkilöautojen ensirekisteröinnit vähentyneet. Ensirekisteröinneissä käyttövoimien muutos bensiini- ja dieselhenkilöautoista erityisesti täyssähköhenkilöautoihin on tapahtunut nopeasti lähes kaikissa Itä-Suomen kunnissa. Uutena ensirekisteröityjen henkilöautojen vähäistä määrää korvaa käytettynä ulkomailta maahantuodut henkilöautot, joiden osuus on koko Suomessa ollut vuosittain noin kolmasosa uutena ensirekisteröityjen ja käytettynä maahantuotujen henkilöautojen kokonaismäärästä. Käytettynä maahantuoduissa henkilöautoissakin täyssähköhenkilöautojen ja ladattavien hybridihenkilöautojen osuudet ovat kasvaneet viime vuosina.

Myös pakettiautojen sähköistyminen on yleistynyt Itä-Suomessa viime vuosina, ja voidaan olettaa, että täyssähköpakettiautojen ja ladattavien hybridipakettiautojen ensirekisteröintien kasvu noudattaa lähitulevaisuudessa henkilöautojen ensirekisteröintien trendiä. Paikallisliikenteen linja-autoissa käyttövoimamuutos on jo käynnissä Itä-Suomessakin osan dieselkäyttöisistä linja-autoista korvautuessa sähkölinja-autoilla. Pitkän matkan liikenteen linja-autoissa ja kuorma-autoissa käyttövoimien muutos ei ole vielä varsinaisesti alkanut.

Autokannassa käyttövoimamuutos tapahtuu hitaasti

Koko henkilöautokannassa käyttövoimamuutokset näkyvät hitaasti, koska sekä uusien että ulkomailta tuotujen käytettyjen henkilöautojen kokonaismäärä on pieni autokannan nopean uudistumisen kannalta. Vuoden 2022 lopusta vuoden 2023 loppuun bensiinihenkilöautojen osuus Itä-Suomen henkilöautokannassa on vähentynyt yhden prosenttiyksikön ja dieselhenkilöautojen osuus 0,5 %-yksikköä. Samanaikaisesti täyssähköhenkilöautojen osuus on kasvanut 0,8 %-yksikköä ja ladattavien hybridihenkilöautojen osuus 0,7 %-yksikköä. Itä-Suomessa oli vuoden 2023 lopussa yhteensä 283 600 liikennekäytössä olevaa henkilöautoa, joista bensiiniautoja oli 192 700 (osuus 68,0 %), dieselautoja 76 800 (27,1 %), ladattavia hybridihenkilöautoja 8 060 (2,8 %) täyssähköhenkilöautoja 4 840 (1,7 %), kaasuhenkilöautoja 710 (0,3 %) ja etanolihenkilöautoja 450 (0,2 %).

Polttonesteiden jakeluasemaverkostossa tapahtuu muutoksia

Kaikissa Itä-Suomen kunnissa on tällä hetkellä vähintään yksi polttonesteiden jakeluasema. Osa polttonesteiden jakeluasemaketjuista vähentää jakeluasemiensa määrää Itä-Suomessa, mutta osa jakeluasemista siirtynee toiseen jakeluasemaketjuun. Osa jakeluasemaketjuista arvioi jaeltavissa polttoainelaaduissa tapahtuvan muutoksia kysynnän mukaan ja osa arvioi nykyisten polttoainelaatujen säilyvän myynnissä. Jakeluasemaketjut pyrkivät lisäämään Itä-Suomeen uusiutuvan dieselin ja moottoripolttoöljyn sekä biokaasun tankkauspisteitä.

Sähköautojen julkinen latausasemaverkosto kasvaa Itä-Suomessa

Pitkämatkaisen täyssähköhenkilöauto- ja täyssähköpakettiautoliikenteen käyttämä julkinen pikalatausverkosto on kehittynyt nopeasti vuonna 2023 ja jo nykyinen latausverkosto mahdollistaa sujuvan liikkumisen täyssähköautolla Itä-Suomessa. Itä-Suomesta löytyy kuitenkin muiden kuin pääteiden varsilla sijaitsevia kuntia, joissa julkista pikalatauspisteitä ei ole vielä lainkaan. Latausasematoimijat jatkavat latauspisteiden rakentamista edelleen ja lisäksi suurimmat polttonesteiden jakeluasemaketjut ovat jo perustaneet tai ovat perustamassa lähiaikoina oman latausasemaverkoston, jolloin pikalatauspisteiden määrä lisääntyy myös Itä-Suomessa. Raskaan liikenteen julkisia latauspisteitä Itä-Suomessa ei vielä ole, mutta niitä rakennettaneen todennäköisesti jo tänä vuonna. Osa jakeluasemaketjuista seuraa vielä raskaan liikenteen sähköistymisen tilannetta Suomessa.

Itä-Suomessa kaasun tankkausasemia on vähän ja vedyn tankkausasemat puuttuvat kokonaan

Itä-Suomessa kaasun tankkausasemia on vain kahdeksan ja osalla jakeluasemaketjuista on tavoitteena rakentaa Itä-Suomeen lisää biokaasun tankkausasemia. Ensisijaisesti kaasua tarjottaisiin raskaan liikenteen ajoneuvoille, koska kaasuhenkilö- ja kaasupakettiautojen tarjonta on pientä Euroopan unionin ohjaustoimien takia. Itä-Suomessa biokaasun tarjontaa lisännee Ylä-Savoon ja Pielisen Karjalaan lähivuosina mahdollisesti rakennettavat biokaasun tuotantolaitokset. Osa jakeluasemaketjuista ei suunnittele kaasutankkausasemien rakentamista Itä-Suomeen lainkaan.

Suomessa ei ole tällä hetkellä lainkaan vedyn tankkausasemia, mutta ensimmäinen tankkausasema avattaneen jo tänä vuonna. Vedyn tankkausasemien rakentamista hidastaa tankkausaseman korkeat investointikustannukset ja vetyajoneuvojen lähes kokonaan puuttuva tarjonta. Suurin osa polttonesteiden jakeluasematoimijoista seuraa vedyn liikennekäytön kehittymistä maailmalla ja Suomessa.