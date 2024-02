Peltonen Ski yhteistyöhön Antti Tuiskun ja AT Ski Teamin kanssa - YHDESSÄ SUOMALAISEN HIIHDON PUOLESTA!

Peltonen Ski Oy on hiihtäjä Toivo Peltosen Hartolassa vuonna 1945 perustama yritys, joka on kasvanut vuosikymmenien aikana yhden miehen yrityksestä 50 hengen kansainvälisesti arvostetuksi suksivalmistajaksi. Peltonen-suksia valmistetaan Suomessa Peltonen Ski Oy:n Heinolan tehtaalla, jossa toimii myös yrityksen tuotekehitys. Peltonen Ski Oy on osa Rapala VMC -konsernia, jonka edustamia maastohiihdon brändejä ovat Peltosen lisäksi Start, Alpina, Rottefella, Red Creek sekä retkiluisteluun Zandstra ja Isvidda.