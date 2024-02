Mannerheimintiellä poistetaan katupuita 6. helmikuuta

Hernesaaren lumenvastaanottopaikka avautui – kuplaverho estää roskien leviämisen mereen 1.2.2024 11:59:24 EET | Tiedote

Hernesaaren lumenvastaanottopaikka avattiin torstaina 1. helmikuuta ensimmäistä kertaa tänä talvena normaaliin käyttöön, sillä roskaantumisen estävä kuplaverho on saatu käyttökuntoon. Meren pohjaan on asennettu letku, josta tiheään pulppuavat ilmakuplat muodostavat roskien leviämisen estävän kuplaverhon. Kuplaverho on ollut koekäytössä 19. tammikuuta alkaen.