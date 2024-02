Kuura Innovation House – Oulun uusi vihreän siirtymän kehto ja innovaatioalusta

Kuura Innovation House edistää vihreää siirtymää jo pelkästään sillä, että useiden muiden yrityskampusten sijaan se hyödyntää Oulun seudun olemassa olevaa infrastruktuuria ja sijoittuu paikkaan, jossa on valmiina vahva pohja innovatiiviselle toiminnalle.

"Olemme innoissamme, että voimme hyödyntää Nokian jättämää perintöä. Heidän muuttonsa uusiin tiloihin lähistölle on positiivinen signaali alueen elinvoimaisuudesta, ja Kuura Innovation House rakentaa tämän vahvan teknologisen perinnön päälle", toteaa Jaakko Vehanen, tilat omistavan ruotsalaistaustaisen AB Sagaxin Suomen-toimitusjohtaja.

Kuura Innovation House hakee aktiivisesti kumppaneita liittymään mukaan Oulun seudun innovaatioympäristön kehitykseen.

"Tavoitteenamme on luoda dynaaminen ja joustava ympäristö kehitykselle ja tuotannolle, jossa yritykset ja oppilaitokset voivat työskennellä yhdessä ja tukea toinen toisiaan. Olemme taipaleemme alussa, mutta näemme, että Kuura Innovation House tulee olemaan paikka, jossa paikallinen huippuosaaminen ja globaali näkemys kohtaavat käytännön sovellukset, testaamisen, koulutuksen ja tuotannon", Vehanen jatkaa.

Oulu tunnetaan vahvana teknologia-, yliopisto- ja opiskelukaupunkina, ja Kuura Innovation House vahvistaa tätä roolia entisestään.

"Oulu on täynnä vihreään siirtymään tarvittavaa potentiaalia, ja Kuura Innovation House on paikka, jossa tämä potentiaali muuttuu todeksi”, sanoo Vehanen.

Kuura Innovation Housen hanketta vetää ja kiinteistön omistaa AB Sagax, Tukholman pörssissä noteerattu kiinteistösijoitusyhtiö, jolla on toimintaa useassa eurooppalaisessa maassa ja laaja kokemus kiinteistökehityksestä. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa haetaan kunnianhimoisia yhteistyökumppaneita erityisesti kiinteistön energiatehokkuuden kehittämiseen ja hiilinegatiivisen jalanjäljen saavuttamiseksi.

"Olemme näyttäneet kykymme luoda arvoa ja menestystä kiinteistöjen kehittämisessä. Olemme sitoutuneita Kuura Innovation Houseen ja mukaan lähtevien vihreän siirtymän eteen työskentelevien yrityksien tukemiseen. Tuomme mukanamme paitsi rahoitusta myös kokemusta ja ammattitaitoa", vahvistaa Jaakko Vehanen.

Kuura Innovation House

Visiomme on olla alan johtava tilojen ja palveluiden kansainvälinen innovaatioalusta, joka edistää vihreiden teknologioiden tutkimusta, tuotantoa ja kehitystä. Mahdollistamme ainutlaatuiset ja saumattomat puitteet yhdessä paikassa, aina ideoinnista testaukseen ja tuotantoon. Luomme monipuolisia ja kiinnostavia liiketoimintamahdollisuuksia tuomalla yhteen kansainväliset ja suomalaiset yritykset ja osaajat – insinöörit, kehittäjät, rahoittajat, opiskelijat ja innovoijat, jotka luovat ja toteuttavat vihreän siirtymän ratkaisuja. Sijaintimme Oulussa ja arktisessa Euroopassa luo meille kansainvälisen kilpailuedun. Vastuullisuus on toimintamme ydin ja rakennamme kestävää ja vaurasta tulevaisuutta panostamalla myös toimitilojen ympäristövaikutusten minimoimiseen.

AB Sagax

AB Sagax on kiinteistöyhtiö, joka sijoittaa liikekiinteistöihin ensisijaisesti varasto- ja kevytteollisuussegmentissä. AB Sagaxin pääkonttori sijaitsee Ruotsissa ja toimipaikkoja on Suomessa, Ranskassa, Alankomaissa, Saksassa ja Espanjassa. AB Sagax (publ) on noteerattu Nasdaq OMX Tukholmassa Large Cap-listalla ja on toiminut Suomessa vuodesta 2004. AB Sagaxin omistuksessa on Suomessa noin 220 kiinteistöä, joissa vuokrattavaa pinta-alaa on yhteensä noin 1 450 000 m².