Yhä useampi kauppakeskus Suomessa on hyvämaineinen

T-Median vuosittainen kauppakeskusten Luottamus&Maine-tutkimus toteutettiin nyt neljättä kertaa. Tutkimuksessa tarkasteltiin kansalaisten näkemyksiä sekä käytöstä Suomen kymmentä suurinta kauppakeskusta kohtaan. Kauppakeskus Mylly on pitänyt kärkisijaa hallussaan jokaisena tarkasteluvuotena.

“Kärkipaikka jo neljättä kertaa peräjälkeen on Kauppakeskus Myllylle suuri ylpeydenaihe. Meille Myllyssä tulos on paitsi kiitos tehdystä työstä, myös joka kerta uuden tehtävälistan startti sen osalta, mihin osa-alueisiin maineen rakentamisen näkökulmasta huomiota tulee seuraavaksi kiinnittää. Maineen pitkäjänteinen kehittäminen vaatii mielestäni paitsi pitkän aikavälin suunnitelmaa, myös sitä, että toimintaan saadaan mukaan kauppakeskuksen eri sidosryhmät laajasti. Mylly on 1500 eri alan ammattilaisen työskentelyalusta ja jokaisen suorituksella on maineen näkökulmasta väliä”, Kauppakeskus Myllyn toimitusjohtaja Mari Hantula sanoo.

Yhä useampi kauppakeskus on onnistunut vahvistamaan mainettaan kansan parissa

Mylly on saanut rinnalleen kilpakumppaneita, kun yhä useampi kauppakeskus on onnistunut vahvistamaan mainettaan kansan parissa. Tänä vuonna hyvälle tasolle yltää jo seitsemän kauppakeskusta.

Kauppakeskusten Luottamus&Maine -tutkimuksessa arvioinnin kohteena olivat liikepinta-alan ja myynnin määrällä mitattuna 10 suurinta kotimaista kauppakeskusta ( yht. 12 kauppakeskusta). Tuloslista kauppakeskuksista muodostui kansalaisten antamien arvioiden pohjalta: kunkin keskuksen sijoitus pohjautuu tutkimuksessa saatuihin mainepistemääriin. Taulukossa esitetyt luvut on pyöristetty kahden desimaalin tarkkuudella. Tasatuloksella olevat kauppakeskukset ovat listalla aakkosjärjestyksessä.

“Kyky uudistua yhdistää kärkisijoja pitäviä Myllyä, Jumbo-Flamingoa ja Triplaa. Toimialalla on viimeiset vuodet eletty hyvin poikkeuksellisessa ympäristössä, mikä on vaatinut keskuksilta uudenlaista asennetta ja suhtautumista. On selkeästi nähtävissä, että kauppakeskukset, jotka jo koronan aikana aktiivisesti kehittivät toimintaansa, nauttivat nyt vahvistuvasta kansan suosiosta”, T-Median tiedolla johtamisen asiantuntija Elisa Runsas sanoo.

Myllyn maineen vahvuus näkyy siinä, että kaikki tutkituista maineen kahdeksasta eri osa-alueesta saavuttaa hyvän tason. Jumbo-Flamingo ja Tripla ovat molemmat lähellä vastaavaa tilannetta. Molemmilla ainoastaan mielikuva vuorovaikutuksesta jää vielä kohtuulliselle tasolle.

“Kauppakeskuksille äärimmäisen olennaista on taito kuunnella ihmisten tarpeita ja näkemyksiä ja kehittää toimintaansa sen pohjalta. Jos tässä epäonnistutaan tai ollaan myöhässä, ehtivät ihmiset ohjautua kuluttamaan palveluita muualta - tai hankkimaan tarpeensa esimerkiksi verkkokaupoista. Myös viihtyisyys ja turvallisuus ovat vahvasti ihmisten käytöstä ohjaavia tekijöitä”, Runsas summaa.

Kauppakeskus Mall of Tripla suurin nousija

Mall of Tripla Helsingin Pasilassa onnistui parantamaan mainettaan eniten. Aiemmin kohtalaisella tasolla ollut Tripla nousi nyt 0,15 yksikköä saavuttaen historiansa korkeimman mainepistemäärän, samalla nousten kolmanneksi maineikkaimmaksi kauppakeskukseksi. Triplan vahvuuksina nähdään erityisesti tuote- ja palveluvalikoima sekä uudistumiskyky.

”Tripla on jo ensimmäisten neljän olemassaolovuotensa aikana onnistunut saavuttamaan vahvan jalansijan kuluttajien keskuudessa. Onnistumisen edellytyksenä on ollut kuluttajien ja sisäisten sidosryhmien mukaan kehittyvä kaupunkikeskus, heti alusta alkaen. On upeaa kuulla, että Triplan maine on kehittynyt asiakkaiden keskuudessa näin hienosti”, iloitsee Mall of Triplan toimitusjohtaja Päivi Salonen.

“Vaikka uusi keskus on suunniteltu huolella, on turvallisen ja miellyttävän asiakaskokemuksen pohjana asiakkaiden ja sidosryhmien kuunteleminen ja tarpeisiin reagoiminen. Laajan tuote- ja palveluvalikoimamme lisäksi kehitämme ja uudistamme kaupunkikeskuksemme elämyksellisyyttä jatkuvasti. Tavoitteenamme on tuoda asiakkaille uusia kokemuksia monipuolisesti viikon jokaiselle päivälle”, Salonen päättää.

Näin tutkimme kauppakeskukset

Kauppakeskusten Luottamus&Maine 2023 -kokonaisuuden tavoitteena oli selvittää Suomessa toimivien kauppakeskusten mainetta kansalaisten keskuudessa. Tutkimuksessa tarkasteltiin kansalaisten mielikuvia kauppakeskuksista kahdeksan osa-alueen kautta: avoimuus ja läpinäkyvyys, taloudellinen vakaus, kyvykäs johtaminen, uudistuminen, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka sekä vastuullisuus.

Tutkimuskohteiksi valittiin liikepinta-alan ja myynnin määrällä mitattuna 10 suurinta kotimaista kauppakeskusta eli yhteensä 12 kauppakeskusta (Lähde: Suomen Kauppakeskusyhdistys ry, Kauppakeskukset 2023).

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 25.10.-10.11.2023 ja tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan 1980 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15-65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (poislukien Ahvenanmaa).

Kuva: Kauppakeskus Mylly