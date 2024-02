Kale Puontille Vuoden johtolanka -palkinto ja Rebekka Härköselle Vuoden esikoisdekkari -kunniakirja

Vuoden johtolanka -palkinto Kale Puontin romaanille Fadi

Pitkän poliisiuran tehneen Kale Puontin viides dekkari Fadi vie Pasilan Myrkyn poliisit huumekaupan ja terrorismin syövereihin peitetehtävässä, jossa on tarjolla vain vääriä vaihtoehtoja.

Dekkariseuran palkintoraati perustelee valintaa seuraavasti:

”Kale Puontin Fadi-teoksen tarina on jäntevä, hyvin etenevä ja jännittävä. Pasilan Myrkky -sarjan itsenäiset osat, Fadi mukaan lukien, kuvaavat pääkaupunkiseudun rikoksia karusti ja ytimekkäästi. Kirjan ansiona on tapahtumien kuvaaminen paitsi poliisin kuin myös rikollisten näkökulmasta. Kirjailijan oman työnsä asiantuntemus ja poliisityön arjen uskottava välittäminen yhdistyy taitavaan kirjoittamiseen. Fadi on erinomainen, tiiviisti kirjoitettu dekkari ja hieno lukukokemus.”

Kirjailija Kale Puonti (s. 1962) työskenteli yli 30 vuotta Helsingissä huume- ja järjestäytyneen rikollisuuden tutkinnassa. Fadi on viides osa Helsingin huumepolisiin työstä kertovaa Pasilan Myrkky -dekkarisarjaa, jonka kuudes osa Joni ilmestyi 5.1.2024. Sarjan ensimmäiseen osaan pohjautuva tv-sarja Pasilan myrkky – Manni alkoi tammikuussa 2024 Ruutu+ -palvelussa. Puonti on myös kirjoittanut tietokirjat Kokaiinikeilapallo ja muita huumekytän tapauksia (Bazar 2023) ja Satu – Alamaailman rautarouva (Bazar 2021). Lisäksi hänet tunnetaan MTV3:n Rikospaikka-ohjelman vakiokasvona ja suositun Immun ja Kalen rötöskatsaus -podcast-äänikirjasarjan toisena tekijänä.

Vuoden esikoisdekkari -kunniakirja Rebekka Härkösen romaanille Prinsessamekko

Rikos- ja oikeustoimittaja Rebekka Härkösen Prinsessamekko aloittaa hektiseen uutistoimitukseen sijoittuvan rikosromaanisarjan, jonka tarinat kumpuavat tosielämästä, maton alle lakaistuista yhteiskunta- ja järjestelmävirheistä.

Dekkariseuran palkintoraati perustelee valintaa seuraavasti:

”Tarina alkaa räjähdysmäisesti Helsingin metron terroristi-iskulla. Rikostoimittaja Suuna Wallan tutkinnassa oleva huumejuttu jää taka-alalle, kun hänen energiansa kohdistuu uuteen juttuun. Härkönen kirjoittaa osaavasti rikostoimittajan työstä. Dekkari pysyy koko ajan jäntevänä, ja lopuksi kirjailija punoo eri juoniainekset uskottavasti yhteen. Prinsessamekko on Walta-sarjan ensimmäinen osa.”

Toimittaja Rebekka Härkönen (s. 1976) on palkittu uransa aika useita kertoja journalistisesta työstään, ja tällä hetkellä hän työskentelee rikos- ja oikeustoimittajana MTV Uutisissa. Walta-sarjan toinen osa Pihtiote ilmestyi myös viime vuonna, ja sarja jatkuu syksyllä 2024. Härköseltä on aiemmin julkaistu tietokirja Valmis tappamaan, kaksinkertaisen elinkautisvangin tarina (Deadline 2021) ja hän on tehnyt myös Sarjahukuttaja-podcastin.

Palkinnot jakanut Suomen dekkariseura on vuonna 1984 perustettu yhdistys, joka Vuoden johtolanka -palkinnon jakamisen ohella julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Ruumiin kulttuuri -lehteä ja järjestää erilaisia dekkariaiheisia tapahtumia. Seura viettää tänä vuonna 40-vuotisjuhlavuottaan. www.dekkariseura.fi