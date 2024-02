Tutkimus: nikotiinipussien käyttö yhä laajempi ongelma – moni käyttäjä ei tunne terveyshaittoja

Tuore kyselytutkimus* kertoo, että nikotiinipussien käyttö on Suomessa jo yleisempää kuin nuuskan tai nikotiinipitoisten sähkösavukkeiden. Nikotiinipusseja käyttää 70 prosenttia niistä suomalaisista, jotka käyttävät savuttomia nikotiinituotteita tai sähkösavukkeita päivittäin tai lähes päivittäin. 46 prosenttia tutkimuksen vastaajista käyttää nuuskaa ja 21 prosenttia nikotiinipitoisia sähkösavukkeita. Iso osa vastaajista kertoi käyttävänsä monia eri nikotiinituotteita.

Nikotiinituotteiden suosio on huono uutinen kansanterveydelle, sillä nikotiini on voimakasta riippuvuutta aiheuttava aine, jolla on monia haitallisia terveysvaikutuksia. Fyysiset vieroitusoireet, kuten keskittymisvaikeudet ja unettomuus, haittaavat arjen sujumista. Nikotiini myös altistaa rytmihäiriöille ja tyypin 2 diabetekselle. Lapsille ja nuorille nikotiinin käyttö aiheuttaa pysyviä muutoksia aivojen rakenteessa ja toiminnassa, mikä saa aikaan pitkäkestoista tarkkaavaisuuden vajetta ja altistaa muun muassa ahdistus- ja masennusoireille. (Lähde: THL**)

Lukuisista terveyshaitoista huolimatta joka viides suomalainen nikotiinituotteiden käyttäjä uskoo tutkimuksen mukaan, että nikotiinipussit, nuuska ja sähkösavukkeet eivät ole lainkaan epäterveellisiä tai vain vähän haitallisia terveydelle. Lisäksi osa nikotiinin käyttäjistä kokee nikotiinituotteet keinona lieventää muita terveysongelmia, kuten stressiä. Varsinkin nuoret sanoivat käyttävänsä nikotiinituotteita keinona rentoutumiseen ja stressin purkuun. Suurin osa tutkimuksen 18–25-vuotiaista vastaajista oli alkanut käyttää nikotiinituotteita uteliaisuudesta tai ystävien vaikutuksesta.

“Nikotiinin terveyshaittoja ei useinkaan tiedetä tai niistä ei välitetä. Tulosten perusteella näyttää, että Suomessa on selkeä tarve lisätä tietoisuutta savuttomien tupakka- ja nikotiinituotteiden terveysriskeistä. Nikotiini on saantitavasta riippumatta haitallista, ja sen käytöstä pitää päästä eroon. Tukea lopettamiseen on saatavilla terveydenhuollosta sekä esimerkiksi Hengitysliiton maksuttomasta Stumppi-neuvonnasta”, korostaa Hengitysliiton terveyden edistämisen päällikkö Jenni Tuomela.

Suuret nikotiinipitoisuudet tekevät lopettamisesta vaikeaa

Lähes puolet tutkimuksen vastaajista (46 %) ilmoitti alkaneensa käyttää nikotiinipusseja, nuuskaa tai sähkösavukkeita korvatakseen niillä tupakan. Lisäksi selkeä enemmistö (75 %) haluaisi lopettaa kaikkien nikotiinituotteiden käytön. Nikotiinituotteet sisältävät kuitenkin usein suuria nikotiinipitoisuuksia, mikä vahvistaa riippuvuutta ja tekee käytön lopettamisesta vaikeaa.

“Tupakoinnin ja nikotiinin käytön lopettamiseen on tärkeää saada ohjausta ja tukea. Savuttomat tupakka- ja nikotiinituotteet sekä nikotiinikorvaushoito menevät valitettavan usein käyttäjillä sekaisin. Jos nikotiinikorvaushoito on tarpeen, on tärkeä varmistaa, että käyttää tutkittuja ja nimenomaan lopettamiseen suunniteltuja lääkehoitovalmisteita. Nekin on tarkoitettu käytettäväksi vain määräajaksi lopettamisen tukena. Savuttomat tupakka- ja nikotiinituotteet eivät sovellu lopettamiseen, vaan ne ylläpitävät riippuvuutta”, Jenni Tuomela sanoo.

Esimerkiksi Tanskassa terveysviranomaiset alkoivat vuonna 2023 suositella nikotiinikorvaushoitoja tueksi kaikenlaisten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen.***

Apua nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen:

Hengitysliiton maksuttomat Stumppi-neuvontapalvelut tarjoavat yksilöllistä tukea ja ohjausta nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen. Neuvontapuhelin numerossa 0800 148 484 palvelee maanantaisin ja tiistaisin kello 10–18 sekä torstaisin kello 13–16. Puhelut ovat maksuttomia, anonyymeja ja luottamuksellisia.

Lisätietoa tutkimuksesta:

*Tutkimus nuuskan, nikotiinipussien ja sähkösavukkeiden käytöstä Suomessa

Haleonin teettämässä tutkimuksessa selvitettiin nuuskan, nikotiinipussien ja sähkösavukkeiden käyttöä suomalaisten keskuudessa. Vastaava tutkimus on tehty Norjassa ja Tanskassa. Kyselyn toteuttivat Kompas Kommunikation ja Norstat marraskuussa 2023. Verkkokysely tehtiin Suomessa, Norjassa ja Tanskassa Norstatin paneelien kautta. Suomessa kyselyyn osallistui 506 vastaajaa. He kaikki käyttävät nuuskaa, nikotiinipusseja tai sähkösavukkeita päivittäin tai lähes päivittäin.

Lähteet:

**THL: Nikotiini https://thl.fi/aiheet/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/tupakka/tupakkatuotteet-ja-sahkosavuke/nikotiini

***Sundhedsstyrelsen 14.6.2023: Lægemidler til nikotinafvænning kan bruges til afvænning af alle former for tobaks- og nikotinprodukter https://www.sst.dk/da/nyheder/2023/laegemidler-til-nikotinafvaenning-kan-bruges-til-afvaenning-af-alle-former-for-tobak-og-nikotin

