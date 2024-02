SAK, Akava ja STTK: Hallitus uhkaa kaataa EU:n yritysvastuudirektiivin

STTK ei hyväksy toimeentulo-ongelmiin johtavia työttömyysturvan lisäleikkauksia 23.1.2024 09:00:00 EET | Tiedote

Hallitus on jatkamassa työttömyysturvaan kohdistettuja isoja leikkauksia. Nyt vuorossa on jo toinen suuri heikennyspaketti, jossa ansiopäivärahan määrää alennetaan porrastuksella jopa neljännes. Jatkossa ansiopäivärahan määrä laskisi 20 prosenttia noin kahden kuukauden työttömyyden jälkeen ja lisäksi vielä viisi prosenttia noin kahdeksan kuukauden työttömyyden jälkeen. Samalla yli 57-vuotiaiden työttömien työttömyysturvan suojasäännöksiä poistetaan, ja palkkatuetusta työstä poistetaan työssäoloehdon kertyminen. STTK vastustaa näitä toimia. - Ansioturvaan suunniteltu heikennys on hyvin suuri ja siitä seuraa merkittäviä toimeentulo-ongelmia työttömäksi joutuville ja heidän perheilleen. Muutosten seurauksena yhä useammat työnhakijat joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen ja muihin perusturvaetuuksiin. STTK vastustaa näitä toimia ja muun muassa siksi järjestämme Stop nyt -mielenosoituksen yhdessä SAK:n kanssa Helsingissä 1. helmikuuta, puheenjohtaja Antti Palola sanoo. STTK muistuttaa, et