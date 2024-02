Maanomistajien kiinnostus vapaaehtoiseen metsiensuojeluun jatkui vahvana — Vuonna 2024 toivotaan lisää suokohteita suojeluun

Vuonna 2024 ELY-keskus jatkaa uusien luonnonsuojelualueiden toteuttamista. Tavoitteena on erityisesti saada uusia suojelualueita maakunnan arvokkaille suokohteille Helmi-ohjelman rahoituksella. Myös METSO-ohjelmassa on tavoitteena saada uusia metsiensuojelualueita, mutta Etelä-Savon maakunnalle ohjelmassa asetettu suojelutavoite alkaa olla täyttymässä ja käytettävissä oleva rahoitus vähenee aiemmista vuosista.

METSO-ohjelman jatkokauden valmistelu vuosille 2026–2030 on alkamassa kuluvan vuoden aikana. Helmi- ja METSO-ohjelmien lisäksi ELY-keskus vastaa Natura-alueilla olevien suojelualueiden täydentämisestä.

Soidensuojeluun toivotaan lisää kohteita

Soidensuojelu sai uutta potkua vuonna 2020 käynnistyneen Helmi-ohjelman myötä. Ohjelmassa on ensisijaisesti suojeltu jo aiemmin inventoituja valtakunnallisesti arvokkaita soita ja soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteita. Helmi-ohjelman rahoituksella pystytään kuluvanakin vuonna turvaamaan harvinaistuvaa suoluontoa. Uusia kohteita mahtuu hyvin mukaan ja niitä voi esittää ELY-keskukselle. Hyviä soidensuojelukohteita ovat ojittamattomat, luonnontilaiset suot reunametsineen. Myös soidensuojelualueiden vieressä olevat ojitetut, ennallistamiskelpoiset suot ovat mahdollisia suojelukohteita. Rehevät korvet ja letot ovat uhanalaisia luontotyyppejä ja niitä toivotaan myös tarjottavan suojeluun.

Suojelusta maksettava korvaus on yksityiselle maanomistajalle verovapaata tuloa. Helmi-ohjelmassa tehtävät toimet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Helmi-ohjelma jatkuu vuoteen 2030 asti.

Aktiivisen metsäsektorin maakunnassa on tärkeää huolehtia luonnon monimuotoisuudesta —Suojelualueet ovat yksi keino

Etelä-Savon maakunnassa metsät ovat viimevuosina olleet tehokkaassa käytössä. Tässä toimintaympäristössä on tärkeä huolehtia luonnon monimuotoisuudesta, jossa yhtenä keinona on suojelualueiden perustaminen. Suojelualueilla turvataan luontotyyppien ja lajiston monimuotoisuutta sekä huolehditaan maiseman, kulttuuriperinnön ja virkistysmahdollisuuksien säilymisestä. Etelä-Savon maakunnan metsistä noin 40 000 hehtaaria eli 3,5 % on luonnonsuojelualueita.