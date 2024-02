Solnetin aurinkosähkön avulla SSAB Italian tehtaan tuotanto on nyt fossiilivapaata

Vuonna 2014 perustettu Solnet Group on nopeasti kasvava aurinkoenergiayritys, jolla on toimistot Alankomaissa, Saksassa ja Suomessa. Vuonna 2020 yritys listattiin 59. nopeimmin kasvavana yrityksenä Euroopassa Financial Timesin FT1000-listalla ja sijoittui kolmanneksi energiasektorilla. Jo vuonna 2016 Solnet Group sai WWF:n myöntämän Climate Solver -palkinnon. Solnet Group tarjoaa kattavia ja laadukkaita palveluja konsultoinnista ja suunnittelusta asennukseen ympäri Eurooppaa. Helpottaaksemme asiakkaidemme projektia tarjoamme myös palveluja hankkeen rahoitukseen sekä aurinkopaneelien huoltoon ja korjaukseen. Solnetin asiakkaisiin kuuluvat suuret sijoitusrahastot, kauppakeskukset, kaupat sekä varasto- ja logistiikka-alan yritykset. Lisätietoja saat osoitteesta www.solnet.group.