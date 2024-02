Johtava robottikuljetusyritys Starship Technologies sai 90 miljoonan kasvurahoituksen Pluralilta ja Iconicalilta

Starship Technologies, joka on tuonut jakelurobotit kaduille Yhdysvalloissa ja Euroopassa, on kerännyt 90 miljoonaa dollaria Pluralin ja Iconicalin johdolla. Uusi rahoitus, jonka ansiosta Starship on kerännyt jo yhteensä 230 miljoonaa dollaria perustamisestaan vuonna 2014 lähtien, käytetään maailmanlaajuiseen laajentumiseen Starshipin pyrkiessä hyödyntämään kotiinkuljetusten kysynnän jatkuvaa kasvua.

Starshipin jakeluroboteista on tullut yleinen näky kaduilla eri puolilla Eurooppaa ja Yhdysvaltoja. Yritys on nyt maailman johtava autonominen jakelupalvelu, joka on tehnyt yli kuusi miljoonaa toimitusta ja muuttanut viimeisen kilometrin jakelua. Robotit operoivat 80 paikkakunnalla eri puolilla maailmaa, muun muassa Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Saksassa, Tanskassa, Virossa ja Suomessa. Robotit käyttävät vähemmän energiaa kuin ihmiset* toimittaessaan noutoruokaa, elintarviketilauksia, työkaluja ja muita tuotteita suoraan asiakkaiden ovelle.

Toimitusketjujen vaikean viimeisen mailin ratkaiseminen

Ns. viimeisen mailin toimitus, eli toimitusketjun kallein ja eniten hiilipäästöjä aiheuttava osa-alue, on ollut logistiikkayritysten kompastuskivi kaikkialla, vaikka elintarvikkeiden ja muiden tavaroiden nopeiden toimitusten kysyntä kasvaa. Erityisesti ruoan online-toimitusmarkkinoiden odotetaan yli kaksinkertaistuvanvuoteen 2030 mennessä, ja pelkästään Euroopassa viimeisen mailin toimitusten hiilidioksidipäästöjen odotetaan nousevan 5,5 miljoonaan hiilidioksiditonniin vuonna 2032, mikä vastaa 1,2 miljoonaa kaasulla kulkevaa autoa. Starship on luonut kustannustehokkaimman, eettisimmän ja kestävimmän tavan toimittaa tavaroita suoraan asiakkaalle lyhyen matkan päähän ja ratkaissut näin viimeisen mailin haasteet.

Jokainen Starshipin robotti operoi 18 tuntia täyteen ladattuna, ja keskimääräinen toimitus vie energiaa yhtä paljon kuin veden keittäminen vedenkeittimessä yhtä teekuppia varten. Lanseerauksen jälkeen Starship-robotit ovat pienentäneet hiilidioksidipäästöjä lähes 1,8 miljoonaa kiloa. Muun muassa Bolt, Co-Op, Grubhub, S-ryhmä ja Sodexo ovat valinneet robottikuljetukset muiden kuljetusmuotojen sijaan.

Autonomisen teknologian viimeistely

Starship on kyennyt tekemään autonomisesta jakelusta kaupallista todellisuutta kehittämällä teknologiaansa viimeisten 10 vuoden aikana. Robotit ovat 99-prosenttisesti autonomisia, ja ne reagoimaan turvallisesti vaikeisiin tilanteisiin ja esteisiin, kuten lumeen, kiviseen maastoon ja esteisiin matkan varrella. Robotit ylittävät keskimäärin kolme risteystä joka sekunti. Kasvu on ollut nopeaa: Starshipin robotit suorittivat miljoonannen kuljetuksensa kuusi vuotta lanseerauksesta ja vain kolme vuotta siitä toimituksia oli tehty jo viisi miljoonaa.

Starship esitteli hiljattain uraauurtavan langattoman latauksen roboteilleen George Masonin yliopistossa Yhdysvalloissa. Sen ansiosta robotit voivat ladata itsensä toimitusten välillä. Starship aikoo ottaa langattoman latausratkaisunsa laajasti käyttöön lähikuukausina, mikä tehostaa entisestään toimituksia ja täydentää robottien itsenäistä toimimista.

Investointeja innovatiiviseen tiimiin

Kymmenen vuoden aikana Starship on muodostanut ensiluokkaisen tiimin, joka koostuu insinööreistä, datatutkijoista, suunnittelijoista ja operatiivisista asiantuntijoista, jotka kehittävät kestävää ja autonomista logistiikkaa. Starshipin tiimin jäsenet työskentelevät perustajakonttorissa Tallinnassa, Virossa, globaalissa pääkonttorissa San Franciscossa sekä eri puolilla Yhdysvaltoja, Iso-Britanniaa, Tanskaa, Suomea ja Saksaa.

Uuden investointirahoituskierroksen ansiosta Starship voi hyödyntää tekoälyn ja koneoppimisen jatkuvaa kehitystä kehittääkseen edelleen tekoälyä, teknologiaa ja langatonta latausinfrastruktuuria laajentuessaan yhä useammille kansainvälisille markkinoille – erityisesti DaaS-tuotteellaan (Delivery as a Service), jossa Starshipin robotit integroidaan yhteistyökumppaneidensa toimitusinfrastruktuuriin.

”Robotit eivät kuulu enää ainoastaan Blade Runnerin kaltaisiin elokuviin vaan ovat jo arkipäivää sadoille tuhansille ihmisille. Starshipin kaltaisen yrityksen rakentaminen ja kasvattaminen vaatii vähintään kymmenen vuotta, sillä teknologiaa pitää kehittää, toimintoja tehostaa ja kustannuksia alentaa etenkin viimeisen mailin jakelun osalta. Nyt olemme ottaneet merkittävän askeleen eteenpäin, ja meillä on kunnianhimoinen tavoite kehittää johtava autonomisen kuljetuksen yritys, joka muuttaa miljoonien ihmisten jokapäiväistä elämää ympäri maailmaa", sanoo Starship Technologiesin perustaja ja toimitusjohtaja Ahti Heinla.

"Eurooppalainen Starship on autonomisen teknologian maailmanlaajuinen johtaja, ja he ovat viimeisten kymmenen vuoden ajan tehneet väsymättömästi töitä rakentaakseen maailman edistyksellisintä autonomista logistiikkateknologiaa. Starshipin robotit ajavat enemmän kilometrejä ja toimittavat enemmän tuotteita kuin mikään muu vähentäen samalla viimeisen mailin ja jakelukuljetuksen ympäristövaikutuksia. Jo tehdyn kovan työn ja uuden rahoituksen tuloksena Starshipillä on hyvät edellytykset nopeaan kasvuun. Odotamme innolla pääsevämme tukemaan Ahtia ja tiimiä tällä matkalla, jonka tavoitteena on tulla yhdeksi Euroopan menestyneimmistä globaaleista yrityksistä", sanoo Pluralin osakas Taavet Hinrikus.