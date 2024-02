Flow Festival julkistaa uusia esiintyjiä ja festivaalin päiväkohtaisen ohjelman

Perjantaina 9.8. Flow’ssa nähdään lontoolainen laulaja ja lauluntekijä Raye, joka on valloittanut R&B:tä ja neo-soulia yhdistelevillä hiteillään musiikkimaailman kohinalla. Helmikuussa 2023 julkaistu debyyttialbumi My 21st Century Blues nousi Britannian albumilistan kakkoseksi ja globaalisti Rayen kappaleita on striimattu jo lähes 5 miljardia kertaa. Lisäksi perjantaina Flow’n lavalle astuvat viidennen albuminsa viime vuonna julkistanut punk-rockin tapaus Idles sekä kymmenennen menestysalbuminsa niin ikään viime vuonna julkaissut amerikkalainen vaihtoehtomusiikin suuruus Blonde Redhead.

Lauantaina 10.8. Flow’hun saapuu eräs Ruotsin viime vuosien menestyneimmistä artisteista, ruotsinsuomalainen laulaja-lauluntekijä Miriam Bryant. Sunnuntaina 11.8. festivaalilla puolestaan nähdään poppia, nu-discoa, soulia ja elektroa yhdistelevä ranskalainen sensaatio L'Impératrice sekä ainutlaatuisella soundillaan säväyttävä kanadalainen indien huippunimi Alvvays.

Kotimaisista tähtiartisteista ensi kesän Flow’ssa nähdään edellisellä Flow-keikallaankin täyden Silver Arenan hurmannut Karri Koira, ennennäkemättömällä erikoiskokoonpanolla esiintyvä suomalaisen afrotrapin kultakimpale Ege Zulu & Orchestre sekä ihailtu artisti, queer-ikoni, yhteiskunnallinen vaikuttaja ja tulevaisuuden suunnannäyttäjä Yeboyah.

Muita Flow’n ohjelmiston kotimaisia lisäyksiä ovat tunteikkaista sanoituksista ja tarttuvista popkoukuista tunnettu rakastettu laulaja-lauluntekijä Vesta, yksi tämän hetken kiinnostavimmista ja monipuolisimmista suomalaisista artisteista Jesse Markin sekä vastikään uuden albuminsa Eläintarha julkaissut Jambo. Lisäksi festivaalille saapuvat Suomen indie-skenen kirkkain lupaus Knife Girl, ajankohtainen ja yllätyksellinen elektronisen musiikin artisti Glayden ja muun muassa Pariisin kevät -megahitillään hurmannut uniikkiääninen SHRTY.

Flow Festivalin päiväkohtainen ohjelma on nyt julkistettu ja kaikki lipputyypit ovat myynnissä.

Perjantai 9.8.

RAYE, IDLES, Denzel Curry, Blonde Redhead, Miriam Bryant, Body & Soul: Danny Krivit Joe Claussell & François Kevorkian, ibe, Antti Autio 4, Jesse Markin, Yeboyah, Jambo

Lauantai 10.8.

Fred again.., PJ Harvey, Overmono, Herrensauna, Karri Koira, Ege Zulu & Orchestre, Joalin, Vesta, SHRTY, Verneri Pohjola: Monkey Mind, Tinyhawk & Bizzarro

Sunnuntai 11.8.

Pulp, The Smile, Jessie Ware, L'Impératrice, Kenya Grace, Alvvays, Arppa & Sunnuntain Seireenit, Knife Girl, Glayden

Flow Festival 2024 järjestetään Helsingin Suvilahdessa 9.–11.8.2024. Yhteensä Flow Festivalilla esiintyy lähes 150 artistia. Tutustu koko ohjelmaan Flow Festivalin nettisivulla: https://www.flowfestival.com/artists/.

Flow Festival 2024 pääyhteistyökumppani on Hartwall. Muita kumppaneita ovat Lanson, Vaasan, Tietoevry, Helsingin kaupunki ja Helsingin Sanomat.

Liput:

https://www.flowfestival.com/liput/

1 päivän lippu (PE & SU): 129 €

1 päivän lippu (LA): 149 €

2 päivän lippu: 199 €

3 päivän lippu: 239 €

1 päivän Gold-lippu: 199 €

3 päivän Gold-lippu: 349 €

Hinnat voimassa toistaiseksi. Lipun hinta sisältää palvelumaksun.

Lehdistökuvat: https://www.flowfestival.com/flow-festival/media/