Ruuantuotanto ratkaisevassa roolissa 2040-ilmastotavoitteiden saavuttamisessa

Komission julkaisemaan vuoden 2040 ilmastotavoitteeseen on kirjattu kunnianhimoinen 90 prosentin päästövähennystavoite verrattuna vuoden 1990 tasoon. Viime viikkojen julkisten keskusteluiden perusteella ruuantuotantoon odotettiin kohdistuvan konkreettisia toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi. Tämän päivän tiedonannosta ne kuitenkin puuttuvat.



– Suomalainen elintarviketeollisuus on sitoutunut kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin ja monet alan yritykset ovat jo asettaneet itselleen EU:ta kovempia tavoitteita. Tiedonannon ympärillä käyty keskustelu muutti lopullista sisältöä, mutta ei poista tarvetta löytää yhdessä keinoja ruuantuotannon päästöjen vähentämiseen, ETL:n vastuullisuusjohtaja Satumaija Levón sanoo.



Ruuantuotannon päästöjen merkittävä vähentäminen vaatii isoja muutoksia, kuten esimerkiksi siirtymistä hiiliviljelyyn ja fossiilisista energialähteistä irtautumista. Tämä tarkoittaa isoja investointeja sekä uutta teknologiaa ja edellyttää, että koko ruokaketju on kannattava ja elinvoimainen.



Investoinnit edellyttävät ennakoitavuutta



Komissio vakuuttaa tiedonannossaan, että vuoteen 2030 ulottuva lainsäädäntö ei tule muuttumaan. Vuoteen 2040 asetun ilmastotavoitteen saavuttaminen edellyttää kuitenkin seuraavalta komissiolta EU:n energia- ja ilmastopolitiikan työkalujen uudelleentarkastelua.



– Tarve ruuantuotannon ilmastovaikutusten vähentämiseen kasvaa ja toimenpiteitä pitäisi saada liikkeelle nopeasti. Samaan aikaan keskustelut uusista energia- ja ilmastolainsäädännön vaatimuksista luovat kuitenkin epävarmuutta koko suomalaisen elintarvikealan investointiympäristöön, Levón sanoo.



Varsinaiset lainsääntöehdotukset tekee vasta seuraava komissio tulevina vuosina. Vuoteen 2040 ulottuvat kunnianhimoiset tavoitteet myös luovat ennakoitavuutta yrityksille. Lainsäädännöllä ei tulisi kuitenkaan liian yksityiskohtaisesti määrittää keinoja tavoitteiden saavuttamiseen.