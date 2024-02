Heidi Hautala pitää yritysvastuudirektiivin vastustamista kestämättömänä

“EU:n yritysvastuudirektiivi on merkittävä edistysaskel ilmaston, ihmisoikeuksien ja vastuullisesti toimivien suomalaisten yritysten kannalta. Hallituksen U-jatkokirjeessä todetaan, että Suomi on saavuttanut keskeiset tavoitteensa direktiivin valmistelussa. Hallitus on silti valmis kaatamaan koko lain kahden uhrien oikeusturvaa parantavan kohdan vuoksi, vaikka ne ovat EU:n perusoikeusviraston suositusten mukaisia”, Hautala sanoo.

“Uhrien mahdollisuus hakea oikeutta on direktiivin kulmakivi. Ilman joukkokannetta haavoittuvassa asemassa olevilla pakkotyön tai ihmiskaupan uhreilla ei ole todellista mahdollisuutta käydä oikeutta velvollisuuksiaan laiminlyönyttä suuryritystä vastaan. Joukkokannetta on peräänkuuluttanut myös esimerkiksi Asianajajaliitto Vastaamo-tietomurron oikeuskäsittelyn yhteydessä”, Hautala sanoo.

“Direktiiville on laaja tuki yritysmaailmassa. Vastuullisesti toimivat yritykset ympäri Eurooppaa ovat ilmaisseet huolensa Suomen ja muutamien muiden maiden kannoista, jotka pahimmassa tapauksessa uhkaavat kaataa koko lainsäädäntöhankkeen. Direktiivin kaatuminen takaisi kilpailuedun vastuuttomille yrityksille. Moni kaupallinen eurooppalainen toimija on viime päivinä vedonnut direktiivin puolesta, koska se varmistaa yhtenäiset säännöt koko unionin alueella”, Hautala sanoo.

“Eduskunnan suurella valiokunnalla on vielä mahdollisuus muuttaa Suomen kanta myönteiseksi. Suomen oikeusjärjestelmä pystyy ongelmitta sopeutumaan direktiivin vaatimuksiin, jotka perustuvat vakiintuneisiin kansainvälisiin vastuullisuusperiaatteisiin”, Hautala sanoo.

Ehdotusta Suomen kannaksi yritysvastuudirektiivin neuvottelutulokseen käsitellään eduskunnan suuressa valiokunnassa torstaina 8.2. Hallitus esittää, että Suomi äänestää ministerineuvostossa tyhjää. Neuvoston määräenemmistösäädöksen mukaan tyhjän äänestäminen tarkoittaa käytännössä esityksen vastustamista.

MEP Heidi Hautala toimii vihreiden varjoesittelijänä lakiesityksestä vastaavassa oikeudellisten asioiden valiokunnassa sekä mietintöön osallistuvassa ihmisoikeuksien alivaliokunnassa.